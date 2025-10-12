George Burcea a zburat în secret peste Ocean. Fostul soț al Andreei Bălan şi-a lăsat iubita în România: “Îmi era dor”

George Burcea a zburat în secret peste Ocean, la doar câteva zile după ce a fost surprins în compania Andreei Bălan. Fostul soț al artistei nu mai fusese in America de mai bine de un an și jumătate. Actorul a fost așteptat la aeroport cu cheile unui apartament la New York. Aflați numai din CANCAN.RO motivul pentru care acesta s-a întors în Statele Unite. Dar și la ce eveniment important din viața fiicei sale nu a putut fi prezent.

Suprize, surprize. La doar câteva zile de când a fost surprins în compania Andreei Bălan și a celor două fiice ale cuplului, George Burcea a plecat în America. Iar CANCAN.RO a aflat motivul pentru care acesta a zburat în secret peste Ocean, lăsându-și acasă și actuala iubită, cu care are o relație de doar câteva săptămâni.

George Burcea a plecat peste Ocean cu viză de artist

Ei bine, actorul a fost chemat de agentul său de peste Ocean pentru un proiect bombă, ținut însă în secret până la lansare. Informație confirmată de altfel de acesta, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„ Da, asa este. M-am întors în Statele Unite pentru că m-a chemat managerul pentru câteva proiecte. Acum, că am viza de artist, este mult mai ușor să îți faci loc în domeniu. Și mai ales, poți lucra legal. Oricum, îmi era dor de America și de toată nebunia de aici”, ne-a spus acesta.

A primit cheile unui apartament la New York

Mai mult, actorul care a jucat și în Wednesday, a fost așteptat pe aeroport cu cheile unui apartament la New York, închiriat chiar de agenția cu care acesta se află sub contract. Acesta va sta astfel singur, desi are și rude chiar în apropierea noii sale locuințe. Burcea a fost ultima oară în America în urmă cu un an și jumătate, împreună cu Viviana Sposub, fosta sa iubită. Cei doi s-au despărțit apoi la scurt timp de la revenirea în țară. Cât a stat în România, Burcea a jucat în nu mai puțin de șapte filme, în doar un an și jumătate.

A lipsit de la aniversarea fiicei sale

George Burcea a lipsit de la aniversarea fiicei sale, Ella, care astăzi a împlinit 9 ani. Micuța a fost sărbătorită în avans, în cursul zilei de duminică. Iar la petrecere participat și Victor Cornea, viitorul soț al Andreei Bălan. Absența sa este justificată, dat fiind noile proiecte de peste Ocean, pe care le are. În prezent, actorul are o relație foarte bună cu mama fiicelor sale. Cei doi au îngropat definitiv securea războiului, în primul rând de dragul copilelor pe care le au împreună.

