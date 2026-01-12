Acasă » Știri » Viviana Sposub și-a asumat public relația cu tiktokerul faimos! A plecat în prima vacanță cu Iustin Chiroiu

De: Anca Chihaie 12/01/2026 | 18:53
Viviana Sposub și Iustin Chiroiu nu se mai ascund!/foto: social media

După luni întregi de speculații și zvonuri, Viviana Sposub și Iustin Chiroiu și-au făcut debutul public ca un cuplu în fața lumii, alegând să petreacă câteva zile într-o escapadă la Londra. Deși relația lor nu a fost oficializată în mod direct pe rețelele sociale, prezența lor comună în anumite contexte și vacanța recentă în capitala britanică sugerează că cei doi trăiesc o perioadă plină de armonie și relaxare.

Această vacanță reprezintă un moment important pentru Viviana Sposub, care pare să fi trecut complet peste relația anterioară cu George Burcea, încheiată oficial în prima parte a anului 2025, după șase luni de separare amiabilă. De atunci, vedeta a preferat să se concentreze pe proiectele profesionale, fiind mai puțin activă în mediul online, în ciuda comunității sale mari de urmăritori.

Zvonurile despre relația dintre Viviana și Iustin au început să circule în urmă cu câteva luni, pe măsură ce cei doi au colaborat tot mai frecvent din punct de vedere profesional. Apropierea lor a fost observată treptat de public și de fani, însă confirmarea oficială a venit mai degrabă prin apariții. Fotografiile și filmulețele în care apar împreună, postate sporadic, au stârnit interesul comunității online și au pus capăt speculațiilor.

Călătoria la Londra a fost prima vacanță pe care cei doi au petrecut-o împreună ca un cuplu recunoscut. Chiar dacă nu au distribuit fotografii comune pe rețelele sociale, prezența lor a fost remarcată, iar comentariile subtile schimbate pe platformele digitale au oferit indicii clare despre relația lor. Această discreție sugerează că ambii aleg să se bucure de momentele private înainte de a le face publice, menținând un echilibru între viața personală și imaginea de influencer.

Iustin Chiroiu, în vârstă de 25 de ani, este unul dintre cei mai cunoscuți creatori de conținut din România, iar legătura sa cu Viviana Sposub, în vârstă de 28 de ani, a atras imediat atenția fanilor și a presei. Poveștile anterioare ale acestuia includ relații cu alte persoane publice, (VEZI AICI) dar actuala idilă pare să fie una stabilă și plină de armonie. Viviana, de partea sa, pare să fi găsit în Iustin un partener cu care împărtășește atât interese profesionale, cât și personale.

