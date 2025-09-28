Viviana Sposub nu a pierdut timpul după despărţirea de George Burcea şi a țintit la… tinerei! Cine este tiktokerul faimos care i-a furat inima

Viviana Sposub l-a dat uitării definitiv pe George Burcea! Vedeta iubește din nou. Bărbatul care i-a furat inima este de asemenea persoană publică și totodată, fostul iubit al unei prezentatoare de radio. CANCAN.RO a aflat toate amănuntele despre idila celor doi și le puteți citi în rândurile de mai jos.

Viviana Sposub și George Burcea au trăit o poveste de dragoste frumoasă timp de câțiva ani, dar în urmă cu câteva luni, cei doi au făcut un anunț prin intermediul rețelelor de socializare prin care își anunțau urmăritorii că relația lor a luat sfârșit. Dacă despre fostul soț al Andreei Bălan nu s-a auzit că ar fi implicat într-o altă relație, după despărțirea de brunetă, iată că Viviana Sposub nu a pierdut timpul și a țintit la…tinerei!

George Burcea e istorie! Viviana Sposub iubește din nou

Fosta iubită a lui George Burcea se iubeşte cu unul dintre cei mai faimoși tiktokeri la ora actuală, mai exact, Iustin Chiroiu. Tânărul a avut o relație cu fiica lui Liviu Vârciu, iar ulterior, la scurt timp după despărțire, s-a aruncat în brațele Mirunei, o celebră influenceriță și totodată prezentatoare la radio. Povestea de dragoste dintre Iustin și Miruna s-a încheiat anul trecut, după câteva luni bune de relație.

Sursele CANCAN.RO ne-au dezvăluit că Viviana Sposub, în vârstă de 28 de ani, se iubește cu Iustin Chiroiu, în vârstă de 25 de ani. Vedeta și-a dat frâu liber sentimentelor cu tinerelul, căci au fost văzuți sâmbătă noapte în oraș, ținându-se de mână, semn că nu se feresc de nimeni și de nimic. Așadar, de ce să nu dăm noi vestea cea mare? 🙂 Mai ales că și pe rețelele de socializare, cei doi au postat câteva filmulețe împreună. Unii ar spune, în scop comercial, dar…adevărul este altul!

