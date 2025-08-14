Cum arată Viviana Sposub după ce a „rupt” sala timp de 6 luni. Fosta iubită a lui George Burcea e superfit

Se poate spune că Viviana Sposub (28 de ani) s-a retras din lumina reflectoarelor, cel puțin de o bună perioadă de timp, și a decis să își îndrepte atenția către viața personală. Recent, fosta iubită a lui George Burcea și-a surprins comunitatea de pe social media cu o schimbare de look.

Viviana Sposub are parte de un an plin de schimbări. Fie că este vorba despre partea profesională, fie de cea personală, tânăra trăiește una dintre cele mai productive etape din viața sa. După despărțirea de George Burcea, fosta prezentatoare TV și-a dedicat mai mult timp dezvoltării personale și a învățat să gestioneze momentele de cumpănă din carieră.

Viviana Sposub: ”Ador rezultatele și ador cum mă simt”

După luni bune în care nu a mai fost atât de prezentă în mediul online, fosta prezentatoare TV și-a surprins urmăritorii cu o transformare fizică spectaculoasă, rezultatul a șase luni intense de muncă în sala de sport. Deși a ales să apară mai rar în spațiul public, Viviana nu și-a neglijat comunitatea de pe rețelele sociale. Când s-a întors, a făcut-o într-o formă de zile mari, afișând un tonus excelent și o siluetă demnă de invidiat. Fanii au fost rapid cuceriți de noua ei apariție.

6 luni de antrenamente, rezultate vizibile. La 28 de ani, Viviana trece printr-o perioadă de transformare totală. Recent, a publicat un videoclip din sala de sport, în care se vede clar că efortul depus a dat roade.

”Mi-am dat seama că au trecut deja 6 luni de când m-am apucat serios de sală. Ador rezultatele și ador cum mă simt”, a scris Viviana Sposub în dreptul imaginii.

Anul 2025 a adus pentru Viviana și schimbări majore în plan sentimental. Relația cu George Burcea, care a durat cinci ani și a fost intens urmărită de public, a trecut printr-o separare discretă. Într-o postare sinceră, prezentatoarea a dezvăluit motivul pentru care a ales să tacă până acum.

„De mai bine de jumătate de an, eu și George ne-am despărțit. Nu am vorbit despre acest lucru până acum, pentru a ne da timp să ne așezăm emoțiile și să trecem prin această perioadă departe de ochii publicului”, a mărturisit Viviana.

Fosta prezentatoare a precizat că a reflectat mult înainte de a vorbi despre despărțire și că, în prezent, își concentrează energia pe propria dezvoltare și pe proiectele profesionale.

Deși nu s-a mai afișat atât de mult în online, această pauză a fost, se pare, un moment de resetare. Rezultatul? O Viviana mai în formă ca niciodată, atât fizic, cât și emoțional, pregătită pentru un nou capitol.

