Despărțire-șoc în showbiz! Iustin Chiroiu și Miruna și-au spus ADIO: ”Am hotărât de comun acord”

Miruna Rumina și Iustin Chiroiu și-au spus „adio”! Cei doi influnceri erau împreună de câteva luni bune. Relația lor a început la scurt timp după ce tânărul s-a despărțit de Carmina, fiica lui Liviu Vârciu! Prezentatoarea de la radio și fostul ei iubit păreau că formează cuplul perfect, însă iată că lucrurile au luat o întorsătură neașteptată, iar acum au pus punct relației.

Miruna Rumina, pe numele ei real Miruna Ioana Gherasim, a devenit cunoscută pentru activitatea ei în mediul online, iar de ceva timp are propria emisiune la postul de radio Pro FM. La rândul ei, Iustin Chiroiu a cucerit internauții pe TikTok, acolo unde postează videoclipuri amuzante. De când au început să formeze un cuplu, cei doi colaborau și pe plan profesional. Astfel, au dat impresia că fac o echipă perfectă.

Citește și: Adevăratul motiv pentru care Liviu Vârciu nu a vrut să-i dea un rol fiicei lui, Carmina, în filmul său: ”Îmi pare rău!”

În urmă cu puțin timp, Iustin Chiroiu a publicat pe rețelele de socializare o fotografie cu Miruna Rumina. Imaginea a fost însoțită și de un mesaj în care influencerul a anunțat că el și iubita lui au decis să se despartă. Relația dintre cei doi s-a încheiat de câteva săptămâni, însă abia acum au făcut publică separarea.

La rândul ei, Miruna a publicat un filmuleț din studioul de radio în care a vorbit despre despărțire. Tânăra a precizat că ea și Iustin Chiroiu au rămas în relații bune și continuă să se sprijine reciproc pe plan profesional.

„Hei, prieteni! M-am tot gândit dacă să facă story-ul acesta sau nu, dacă e necesar sau nu și până la urmă, am ajuns de comun acord, și eu, și Iustin, că ar fi cazul să vă spunem că ne-am despărțit. Mă gândeam că story-ul acesta o să fie cringe, dar până la urmă cum m-am postat până acum, așa vă zic și că ne-am despărțit. Aia e, se mai întâmplă și la case mai mari. Noi în continuare ne susținem reciproc. Eu consider că este foarte amuzant, talentat și așa mai departe. Și el consideră același lucru despre mine că altfel mă supăr.

Am rămas în termeni super ok. Am mai primit mesaj de la voi în care spuneați că ne-ați văzut singurei. E ok pentru că eram despărțiți. Am așteptat întâi să fim noi bine cu noi și, ulterior, să vă spunem și vouă. Atât am vrut să anunț pentru că simțeam o responsabilitate și eu, și Iustin și așa ni se pare normal. Am intrat împreună în asta, ieșim împreună din asta.”, a spus Miruna Rumina pe pagina ei de Instagram.