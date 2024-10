Adevăratul motiv pentru care Liviu Vârciu nu a vrut să-i dea un rol fiicei lui, Carmina, în filmul său: ”Îmi pare rău!”

Liviu Vârciu a scos bani frumoși din buzunar pentru noua comedie pe care a lansat-o și tocmai din acest motiv a avut mare grijă atunci când a venit vorba despre colaborări. Nume celebre fac parte din distribuția filmului, iar cinefilii se îngrămădesc să vadă producția românească. O persoană importantă pentru actor lipsește din comedie: Carmina, fiica lui Vârciu. Acesta a explicat și motivul pentru care a ales să nu o includă pe fata lui cea mare în proiect. A avut un motiv bine întemeiat!

Liviu Vârciu a lansat, de curând, noua lui comedie în care a investit nu mai puțin de un milion de euro. Acesta este intitulat „Zăpadă, Ceai și Dragoste: Cu puțin Noroc” și nume sonore fac parte din distribuția lui. Printre aceste persoane importante care joacă în producția lui Vârciu nu se numără și fiica lui, Carmina. Influencerița spunea, acum ceva vreme, că ar vrea să joace în filme și mulți așteptau ca tatăl ei să-i găsească un rol oricât de mic.

Se pare că lucrurile n-au fost așa, pentru că actorul nu este de acord cu „favoritismele”. Chiar dacă era vorba despre fiica lui, Liviu Vârciu nu a considerat potrivit să facă „nepotisme”, acesta considerând că fiecare trebuie să-și merite rolul. În schimb, el a dezvăluit că amica sa, Cruduța, ar fi potrivită pentru filmul său pentru că este o persoană amuzantă, care i-a înseninat mereu ziua.

Actorul a întâmpinat și situații dificile în timpul filmărilor de la comedia lui. Nu totul a fost doar lapte și miere, după cum ne-a recunoscut chiar el. Liviu Vârciu a povestit cum a fost nevoit să dea 1000 de euro pe zi, pentru niște cai, iar animalele nu și-ar fi făcut deloc „treaba”. (CONTINUAREA AICI)

„Eu am plătit niște cai, care ar fi trebuit să fie cascadori și nu au făcut nimic din ce am vrut noi. Caii au fost mult mai ambițioși și neinteresați să joace în acest film. Nu au vrut să facă nimic din ce le-au spus cascadorii noștri. Caii ar fi trebuit să treacă prin fum, ar fi trebuit să facă o cambrare, să stea să treacă o dronă pe sub picioarele lor, nu au făcut nici asta. Așa că i-am plătit doar ca să-i scoatem puțin din oraș, să îi plimbăm până la Alba-Iulia, să le dăm să mănânce.

Dacă m-a țepuit cineva la filmul ăsta, m-au țepuit caii. Eu am plătit 1000 de euro pe zi pentru acei caii, au fost mai multe zile de filmare. Eu am investit în film peste 800.000 de euro, mă apropii de milion. Nu am împrumutat bani, așa cum am mai auzit, de la soția mea. Noi avem banii la comun. Soției mele i-am deschis acum o grădiniță, e business-ul ei, de care se ocupă ea. Business-ul meu e și al ei, ca în orice relație, banii ei sunt doar ai ei, banii mei sunt și ai ei”, ne-a spus Liviu Vârciu.