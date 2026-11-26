Scandalul din căsnicia Magdei Pălimariu a atins proporții uriașe! Se pare că judecătorii au avut motive să prelungească ordinul de protecție cu încă 6 luni, timp în care i s-a interzis afaceristului să nu se mai apropie nici de ea, nici de copilul pe care îl au împreună. Ionuț Erikesn a fost inclusiv evacuat din locuință! CANCAN.RO are detalii de ultimă oră!

Se pare că între Magda Pălimariu și Ionuț Eriksen a fost mai mult decât o dispută verbală, amenințări și urmărire!

Judecătorii de la Buftea au analizat astăzi cererea procurorilor care au dispus ca ordinul de protecție să fie prelungit. Instanța a decis, pe baza probelor, măsuri mult mai dure împotriva lui, pe o perioadă de șase luni. Iar lista este foarte lungă!

În primă fază s-a cerut evacuarea de urgență a lui Ionuț Eriksen din locuința comună din Pipera și l-a obligat să păstreze o distanță de 200 de metri atât față de Magda Pălimariu, cât și față de biețelul lor.

”Admite cererea de emitere a ordinului de protecţie. Emite următorul ordin de protecţie, prin care, cu caracter provizoriu, pe durată de 6 luni de la data emiterii prezentului ordin, dispune: -evacuarea temporară a pârâtului din locuinţa situată în Bd. XXXXXX, nr. XXX, , judeţul Ilfov. -obligă pârâtul să păstreze o distanţă minimă de 200 de metri faţă de victima-reclamantă şi faţă de următorii membri de familie ai reclamantei: – fiu (cu excepţia situaţiilor în care se impune, potrivit legii, prezenţa concomitentă a acestora în faţa unor instanţe de judecată, a unor organe de urmărire penală sau a altor instituţii şi autorităţi publice)”.

Brățară electronică, psihoterapie și interdicții pentru Eriksen

De asemenea, timp de jumătate de an, afaceristul nu are voie nici măcar să-i dea un telefon soției sale, să-i trimită un mesaj sau să o contacteze în vreun alt mod!

„Interzice pârâtului orice contact, inclusiv telefonic, prin corespondență sau în orice alt mod, cu reclamanta, începând cu data pronunțării prezentei hotărâri; obligă pârâtul să poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere”, se arată în decizia Judecătoriei Buftea.

Totodată, magistrații au mai stabilit că soțul vedetei Pro TV trebuie să urmeze cel puțin șase ședințe de consiliere psihologică sau psihoterapie.

Șase reprezintă este numărul minim de ședințe, pentru că un specialist va putea decide dacă sunt necesare mai multe.

„Obligă pârâtul la urmarea unor ședințe de consiliere psihologică sau psihoterapie, pe durata ordinului de protecție (…) în vederea gestionării manifestărilor sale comportamentale”, au decis magistrații.

Ședințele se vor desfășura prin intermediul unui psiholog din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov. La final, specialistul va trebui să întocmească un raport de informare și evaluare, pe care îl va transmite instanței.

Ionuț Eriksen a fost avertizat de judecători că riscă până la 5 ani ani de închisoare dacă nu respectă regulile.

„Pune în vedere pârâtului că încălcarea oricăreia dintre măsurile dispuse prin ordinul de protecție constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani”, se mai arată în decizia instanței.

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