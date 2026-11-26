Oksana Ionașcu a vorbit despre unul dintre subiectele care îi aduce cele mai multe întrebări din partea publicului. Soția lui Cezar Ionașcu a dezvăluit cine o ajută cu cei șapte copii și a povestit cum s-a descurcat într-o perioadă în care nu a avut sprijin.

Mamă a șapte copii, Oksana Ionașcu a explicat că are o singură bonă și a precizat că aceasta o ajută mai mult pe ea decât pe cei mici. Vedeta a relatat și o experiență din Grecia, când a rămas singură cu copiii în timp ce soțul său a mers pe Muntele Athos.

Oksana Ionașcu a dezvăluit câte bone are

Oksana Ionașcu este mama a șapte copii, unul dintr-o relație anterioară și șase din căsnicia cu Cezar Ionașcu. De-a lungul timpului, vedeta a fost subiectul mai multor discuții în mediul online, inclusiv în ceea ce privește viața sa de familie.

Prezentă într-un podcast, Oksana Ionașcu a clarificat cine o ajută în creșterea copiilor și în activitățile de zi cu zi.

„Am un ajutor permanent, o mână dreaptă, care nu știu dacă e bona copiilor, cred că mai degrabă bona pentru mine. Am eu o bonă personală. Chiar mă ajută. E binecuvântare, un cadou de la Dumnezeu. Asta după ce, anul trecut, am fost fără niciun fel de ajutor și fără nicio bonă trei luni.”

Experiența din Grecia, povestită de vedetă

În cadrul aceleiași intervenții, Oksana Ionașcu a vorbit despre perioada în care a plecat în Grecia împreună cu familia.

„Am plecat în călătorie în Grecia cu toți copiii fără nicio bonă, eu însărcinată. Cezar a urcat cu grupul lui de băieți pe Muntele Athos și eu am rămas cu copiii mici, singură și n-a fost chiar așa… Ne-am descurcat”, a declarat Oksana Ionașcu.

Ce a spus despre relația cu Cezar Ionașcu

Într-un alt interviu, Oksana Ionașcu a vorbit despre relația de cuplu și despre ceea ce consideră important într-o căsnicie.

„Se spune că trebuie să existe relație intimă. Foarte important. Că trebuie să existe relație mentală, intelectuală. Eu am ajuns la concluzia că dacă nu suntem prieteni, dar prieten-prieteni, nu funcționează nimic. Și, până nu am ajuns noi foarte buni prieteni, nu a fost bine. Ne-am ținut pe celelalte principii, care se sting, se transformă. Prietenie trebuie să fie. Să zicem că nu sunt soția lui. Sunt o prietenă a lui. Păi am compasiune, am susținere, pentru că nu am ce împărți cu el. Pe prieten nu îl judeci, nu ai interese. Îi spui în față”, a declarat Oksana Ionașcu.

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