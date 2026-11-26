Fosta ispită supremă, Oana Monea, sare în apărarea lui Narcis Bujor! Blondina de la „Insula Iubirii” a declarat, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, că fostul său coleg a procedat cât se poate de corect când a decis să nu continue relația cu Bianca Iotu și că nu este vina lui că ea s-a atașat. Tot scandalul a pornit după ce Narcis a fost făcut cu ou și cu oțet pentru că a băgat-o pe Bianca în pat, iar apoi i-a dat papucii! Ei bine, Oana Monea nu vede unde este marea tragedie și nici nu consideră că fostul său coleg trebuia să se sacrifice de dragul sentimentelor concurentei. Practic, nu consideră că o noapte de amor vine la pachet și cu obligații sentimentale.

Narcis Bujor și-a pus în cap fanii emisiunii „Insula Iubirii”, după ce i-a tăiat macaroana Biancăi Iotu chiar la Dream Date. Mulți sunt de părere că ispita masculină s-a comportat lamentabil și i-au reproșat că i-a sucit mințile blondinei, a băgat-o în așternuturile sale, iar când fata și-a pus sufletul pe tavă, i-a spus sec că nu simte nimic pentru ea și că n-are niciun rost să-l mai caute în România!

Bianca a crezut că a tras lozul câștigător în dragoste, când, de fapt, povestea de amor avea termen de valabilitate până la ultima zi de filmare. Cel puțin asta i-a reproșat publicul lui Narcis, care a trecut de la statutul de cuceritor la cel de personaj negativ în ochii multor telespectatori.

Oana Monea, singura susținătoare a lui Narcis Bujor?!

Dar stați așa, că are și Narcis Bujor o susținătoare! Oana Monea a declarat, pentru CANCAN.RO, că fostul său coleg a jucat cu cărțile pe față și că nu i-a făcut nicio promisiune Biancăi Iotu. Prin urmare, în opinia blondinei, Narcis nu poate fi tras la răspundere pentru că fata și-a făcut scenarii de iubire ca la Hollywood și s-a și văzut în rochie de mireasă. Fosta ispită supremă înțelege că refuzul a fost dureros și umilitor pentru concurenta de la „Insula Iubirii”, însă nu se grăbește să-i plângă de milă. Ba mai mult, i-a recomandat să nu se mai agațe de orice bărbat care îi iese în cale doar pentru că o sperie perspectiva singurătății.

„Cred că Narcis a fost corect în decizia lui. Nu a promis ceva ce nu putea oferi și, într-un fel, a ajutat-o pe Bianca să își clarifice anumite lucruri și să înțeleagă mai bine ce își dorește. Faptul că ea s-a atașat era, poate, previzibil. Din ceea ce am văzut, părea să își dorească atât de mult să aibă pe cineva lângă ea, încât risca să se piardă pe sine în această dorință. Am avut aceeași impresie și în relația cu Remi. Cred că, uneori, nevoia de a nu fi singur te poate face să accepți lucruri care nu ți se potrivesc. Cu siguranță este dureros și poate chiar umilitor să fii refuzat, mai ales în fața tuturor, dar cred că decizia lui Narcis a fost cea corectă. Este mai sănătos un refuz sincer decât o relație continuată din milă sau din obligație”, a declarat Oana Monea pentru CANCAN.RO.

Prințul Marco, muza lui Vali Vijelie?!

Oana Monea a luat-o la puricat și pe Gabriella! Blondina este convinsă că spanioloaica s-a îndrăgostit până peste cap de Prințul Marco și că tocmai din acest motiv a uitat pentru ce a venit în Thailanda, a lăsat deoparte rolul de ispită și și-a arătat vulnerabilitatea. Ba mai mult, fosta ispită supremă este de părere că nici Marco n-a rămas imun la farmecele Gabrielei, că a avut sentimente profunde pentru ea și că acum încearcă să se mintă singur. Așa pățesc cei care iubesc două femei. Mare dreptate a avut Vali Vijelie! Cine ar fi crezut că o manea poate să explice atât de bine dilemele sentimentale ale unui „prinț”?!

„În ceea ce o privește pe Gabriella, eu am perceput-o ca pe un om sincer, spontan, care nu a purtat măști și nu a încercat să manipuleze sentimentele nimănui. A trăit ceea ce a simțit, fără să se ascundă. Cred că tocmai această sinceritate a făcut-o atât de vulnerabilă. Îmi pare rău dacă, după emisiune, a avut de suferit. Cât despre Marco, am impresia că încearcă să raționalizeze și să minimalizeze ceea ce a simțit, poate chiar pentru a se convinge pe sine că lucrurile nu au fost atât de profunde. Însă, din exterior, mie mi s-a părut evident cât de implicat emoțional a fost, cât de îndrăgostit părea și cât de mult s-a luptat cu propriile sentimente înainte de a face o alegere. Uneori, comportamentul spune mult mai mult decât declarațiile de după”, a spus fosta ispită supremă.

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