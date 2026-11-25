Vladimir Drăghia pare să aibă parte de o perioadă cu schimbări și decizii interesante. Actorul, cunoscut publicului atât pentru aparițiile sale în televiziune, cât și pentru participarea la diverse competiții televizate, a ajuns recent în atenția telespectatorilor după parcursul său în primul sezon al reality-show-ului „Desafio: Aventura”, de la PRO TV. Iar dacă în Thailanda a luptat pentru marele premiu, acasă pare să aibă alte planuri. CANCAN.RO a aflat că acesta și-a scos la închiriat apartamentul în care a locuit alături de soția sa, Alice Cavaleru, și cele două fetițe ale lor. Prețul? Nu mai puțin de 2.000 de euro pe lună la care se adaugă și comision de 50% +TVA.

În urmă cu opt ani, mai exact în anul 2018, Vladimir Drăghia anunța cu entuziasm că ei și Alice și-au cumpărat un apartament. La vremea respectivă, Vladimir împărtășea vestea cu urmăritorii săi și făcea chiar și o glumă pe seama achiziției.

„Ne-am luat casă!!! Mă rog, apartament, dar pentru noi va fi acasă și asta-i ce contează. Sperăm să fie de piatră, cum ne-ați urat acum câteva luni”, scria actorul în mediul online în anul 2018.

Numai că mutarea nu s-a produs imediat. Apartamentul se afla într-un proiect imobiliar aflat în construcție, iar familia a ajuns să se mute fizic în noua locuință în 2020. La acel moment, Vladimir povestea cât de încântat era de noul început și de faptul că urma să aibă mai mult spațiu pentru el, Alice, fiica lor cea mare Zora, dar și Ioco, patrupedul familiei.

Vladimir Drăghia și-a pus apartamentul familiei spre închiriere

Acum, după șase ani de când au făcut pasul mutării, apartamentul a ajuns pe piața închirierilor. Locuința are trei camere și o suprafață construită de 121 de metri pătrați, iar chiria este de 2.000 de euro lunar. O sumă deloc de neglijat, dar care vine la pachet cu o locuință în care actorul și familia sa și-au construit amintiri. La prețul afișat de un broker imobiliar, se adaugă și 50% comison, dar și TVA. Apartamentul a fost amenajat fix după gusturile lor. Ulterior au avut renovări după bunul plac.

Imaginile cu apartamentul au apărut pentru prima dată într-un videoclip al unei companii din România specializată în design interior, finisaje și amenajări interioare premium.

Bineînțeles, decizia de a închiria o proprietate în care a locuit ani buni ridică inevitabil câteva semne de întrebare. Să fie vorba despre o schimbare de planuri? Are familia în vedere o altă locuință sau pur și simplu actorul a decis că este momentul să valorifice investiția imobiliară? Deocamdată, motivele nu sunt cunoscute.

CANCAN.RO a încercat să obțină un pucnt de vedere direct de la Vladimir Drăghia, însă acesta nu a dorit să răspundă întrebărilor noastre. Nici nu a negat însă informația potrivit căreia apartamentul ar fi disponibil spre închiriere.

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