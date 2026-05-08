Îți vei schimba părerea despre el. Ce studii are Vladimir Drăghia de la Desafio

Vladimir Drăghia, cunoscut publicului din România atât pentru aparițiile sale în televiziune, cât și pentru parcursul său sportiv din copilărie și adolescență, a vorbit recent despre traseul său profesional și personal.

Născut în anul 1986, la Galați, într-o perioadă în care iernile erau încă foarte aspre, Drăghia a povestit că a crescut într-un mediu stabil, petrecând o parte importantă a copilăriei alături de bunici, înainte de a se muta la părinți. Până în jurul vârstei de 12 ani, viața sa a urmat un parcurs obișnuit, însă lucrurile s-au schimbat radical atunci când a fost inclus în Centrul Olimpic Român de Natație. Această etapă a marcat începutul unei perioade intense de antrenamente și deplasări, el fiind mutat la Brăila pentru a-și continua pregătirea sportivă la un nivel profesionist.

Ce studii are Vladimir Drăghia

Deși a investit ani buni în acest sport, concurentul de la Desafio a subliniat că relația sa cu înotul a fost una mai degrabă bazată pe disciplină și rutină decât pe dorința de performanță absolută sau pe ambiția de a obține titluri majore. A descris această etapă ca pe una în care munca era constantă, iar rezultatele, deși prezente, nu reflectau neapărat o pasiune profundă pentru competiție.

„Cea mai mare parte a vieții, până la 20 de ani, eu am făcut înot fără să-mi doresc vreun titlu. Înotam din obișnuință. Nici măcar nu știam că pot să mă las de înot. Pentru mine asta era normalitatea! Mi-am dat seama că eram profund nefericit. Târziu am realizat că nu am fost talentat la înot. Doar eram foarte muncitor. Am o grămadă de medalii și am inclusiv un titlu internațional, dar prea multă muncă pentru prea puține rezultate”, spune Vladimir Drăghia.

În timp, el a ajuns la concluzia că, deși a obținut medalii și chiar un titlu internațional, efortul depus a fost considerabil în raport cu satisfacția personală resimțită. Această perspectivă l-a determinat, ulterior, să își reanalizeze direcția de viață și să caute alte forme de exprimare profesională.

După încheierea perioadei dedicate sportului de performanță, Drăghia a urmat cursurile Facultății de Jurnalism, o alegere care avea să-i deschidă drumul către domeniul media. Mutarea în București a reprezentat un punct de cotitură, atât din punct de vedere personal, cât și profesional. Datorită experienței sale sportive și aspectului fizic format în anii de antrenamente, a început să participe la castinguri pentru diverse producții de televiziune și film. Treptat, aceste oportunități s-au transformat într-o carieră în industria divertismentului, unde a început să devină cunoscut publicului larg.

În prezent, activitatea sa profesională este diversificată și combină proiecte din televiziune, mediul online și alte colaborări media. Totuși, Drăghia a subliniat că rolul său principal în viața de zi cu zi nu este definit de carieră, ci de responsabilitățile familiale. O mare parte a timpului său este dedicată copiilor, rutina zilnică incluzând activități precum pregătirea lor pentru școală și grădiniță, transportul acestora, precum și implicarea în activități extrașcolare.

