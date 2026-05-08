Îți vei schimba părerea despre el. Ce studii are Vladimir Drăghia de la Desafio

De: Anca Chihaie 08/05/2026 | 14:57
Vladimir Drăghia, cunoscut publicului din România atât pentru aparițiile sale în televiziune, cât și pentru parcursul său sportiv din copilărie și adolescență, a vorbit recent despre traseul său profesional și personal.

Născut în anul 1986, la Galați, într-o perioadă în care iernile erau încă foarte aspre, Drăghia a povestit că a crescut într-un mediu stabil, petrecând o parte importantă a copilăriei alături de bunici, înainte de a se muta la părinți. Până în jurul vârstei de 12 ani, viața sa a urmat un parcurs obișnuit, însă lucrurile s-au schimbat radical atunci când a fost inclus în Centrul Olimpic Român de Natație. Această etapă a marcat începutul unei perioade intense de antrenamente și deplasări, el fiind mutat la Brăila pentru a-și continua pregătirea sportivă la un nivel profesionist.

Ce studii are Vladimir Drăghia

Deși a investit ani buni în acest sport, concurentul de la Desafio a subliniat că relația sa cu înotul a fost una mai degrabă bazată pe disciplină și rutină decât pe dorința de performanță absolută sau pe ambiția de a obține titluri majore. A descris această etapă ca pe una în care munca era constantă, iar rezultatele, deși prezente, nu reflectau neapărat o pasiune profundă pentru competiție.

„Cea mai mare parte a vieții, până la 20 de ani, eu am făcut înot fără să-mi doresc vreun titlu. Înotam din obișnuință. Nici măcar nu știam că pot să mă las de înot. Pentru mine asta era normalitatea! Mi-am dat seama că eram profund nefericit. Târziu am realizat că nu am fost talentat la înot. Doar eram foarte muncitor. Am o grămadă de medalii și am inclusiv un titlu internațional, dar prea multă muncă pentru prea puține rezultate”, spune Vladimir Drăghia.

În timp, el a ajuns la concluzia că, deși a obținut medalii și chiar un titlu internațional, efortul depus a fost considerabil în raport cu satisfacția personală resimțită. Această perspectivă l-a determinat, ulterior, să își reanalizeze direcția de viață și să caute alte forme de exprimare profesională.

După încheierea perioadei dedicate sportului de performanță, Drăghia a urmat cursurile Facultății de Jurnalism, o alegere care avea să-i deschidă drumul către domeniul media. Mutarea în București a reprezentat un punct de cotitură, atât din punct de vedere personal, cât și profesional. Datorită experienței sale sportive și aspectului fizic format în anii de antrenamente, a început să participe la castinguri pentru diverse producții de televiziune și film. Treptat, aceste oportunități s-au transformat într-o carieră în industria divertismentului, unde a început să devină cunoscut publicului larg.

În prezent, activitatea sa profesională este diversificată și combină proiecte din televiziune, mediul online și alte colaborări media. Totuși, Drăghia a subliniat că rolul său principal în viața de zi cu zi nu este definit de carieră, ci de responsabilitățile familiale. O mare parte a timpului său este dedicată copiilor, rutina zilnică incluzând activități precum pregătirea lor pentru școală și grădiniță, transportul acestora, precum și implicarea în activități extrașcolare.

