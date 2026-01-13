Acasă » Știri » Vladimir Drăghia și-a ieșit din minți la Desafio: Aventura. Concurenta pe care nu o mai suportă: „Îmi faci creierii terci!”

De: Irina Vlad 13/01/2026 | 23:03
sursă foto: social media

Răbdarea lui Vladimir Drăghia a fost pusă la grea încercare în ediția de marți, 13 ianuarie 2026, a competiției Desafio. Spiritele s-au încins, iar tensiunile dintre el și Alina Oprea au atins un alt nivel. S-au aruncat cuvinte grele din ambele părți. De la ce a pornit scandalul, de fapt?

Odată cu începerea emisunii Desafio-Aventura, în taberele concurenților au început să apară deja primele simpatii și antipatii. Printre cei care nu ratează nicio ocazie să se șicaneze se numără Vladimir Drăghia și Alina Oprea.

Vladimir Drăghia și Alina Oprea și-au aruncat cuvinte grele

Nu trece zi fără ca cei doi să aibă ceva de împărțit. De data aceasta, subiectul de discuție din tabăra Luptătorilor a fost atitudinea negativă și „energia proastă” a Alinei Oprea. Concurenta este acuzată de Vladimir Drăghia că interacțiunea ei cu restul colegilor implică adesea rolul de ghidare, asemenea unui părinte.  Cei doi au ajuns față în față, iar discuția dintre ei a escaladat rapid.

Vladimir Drăghia: Noi nu ne vedem numai la probă, noi suntem 24 din 24 împreună. Dacă îmi faci mie creierul terci… contează și asta.

Alina Oprea: Dar cine ți-a făcut creierul terci?

Vladimir Drăghia: Nu, eu dădeam un exemplu.

Alina Oprea: Nu înțeleg ce ai cu mine, Vladimir. Mai devreme mi-au spus  că eu mă cert cu toată lumea, că eu am o energie proastă, că eu fac, că eu dreg…

Vladimir Drăghia: Chiar te cerți cu toată lumea.

Echipa Luptătorilor de la Desafio/ sursă foto: captură video
Echipa Luptătorilor de la Desafio/ sursă foto: captură video

În timpul testimonialelor, Vladimir Drăgia a mărturisit că întrega toți membrii din echipa Luptătorilor au avut câte ceva de împărțit cu ea, cu excepția a două persoane. Acesta este de părere că abordarea pe care Alina o are față de echipă influnețează profund starea emoțională și comportamentul fiecăruia dintre ei.

„E ca o nitroglicerină, trebuie să fii atent cu ea. Și nu doar eu, toată lumea. Eu cred că sunt singurul care nu a avut nimic de împărțit cu el. Are așa un fel de a ne programa, a ne organiza. Are un fel asa… nu cred că nici ei nu își dă seama”, a spus Vladimir Drăghia în timpul testimonialelor.

