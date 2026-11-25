Un caz cutremurător este anchetat de autoritățile din Germania, după ce un om de afaceri în vârstă de 38 de ani a fost descoperit mort în locuința sa din Frankfurt. La mai bine de o lună de la descoperirea trupului neînsuflețit, polițiștii au făcut primele arestări. Printre persoanele suspectate că ar fi implicate în moartea bărbatului se află și un adolescent român, în vârstă de numai 17 ani. Alături de acesta a fost reținut un alt minor, de 16 ani, care deține cetățenie germană și turcă.

Ancheta este coordonată de Poliția și Parchetul din Frankfurt, care au făcut publice noi informații despre evoluția investigațiilor. Cei doi adolescenți au fost identificați în urma cercetărilor desfășurate de anchetatori și sunt suspectați de implicare în moartea violentă a bărbatului de 38 de ani.

Doi adolescenți, principalii suspecți în cazul morții afaceristului

Potrivit informațiilor prezentate de autoritățile germane, victima era un om de afaceri cu o poziție importantă în mediul profesional, ocupând funcții de director executiv în cadrul unor companii. Bărbatul locuia într-un apartament din Frankfurt, acolo unde a fost găsit fără viață în urmă cu mai bine de o lună. Circumstanțele în care s-a produs tragedia au determinat deschiderea unei anchete pentru omor.

Investigațiile desfășurate de polițiști au condus la identificarea celor doi minori, care au fost ulterior arestați. Unul dintre ei este cetățean român și are 17 ani, în timp ce cel de-al doilea are 16 ani și deține atât cetățenie germană, cât și turcă.

Anchetatorii iau în calcul ipoteza potrivit căreia cei doi adolescenți l-ar fi agresat fizic pe omul de afaceri. Informațiile făcute publice până în acest moment indică faptul că bărbatul ar fi fost lovit în repetate rânduri, agresiunile suferite fiind legate de decesul acestuia. Moartea victimei este investigată ca o posibilă crimă, iar cei doi minori sunt cercetați în acest dosar.

După efectuarea arestărilor, autoritățile au continuat activitățile pentru strângerea probelor necesare în anchetă. Polițiștii au desfășurat percheziții la locuințele celor doi suspecți, în încercarea de a identifica noi indicii care să ajute la reconstituirea evenimentelor și la stabilirea exactă a responsabilităților.

Deși au fost făcute primele arestări, numeroase întrebări rămân fără răspuns. Până în prezent, autoritățile germane nu au oferit detalii despre motivul pentru care ar fi avut loc agresiunea și nici despre relația dintre victimă și cei doi adolescenți.

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