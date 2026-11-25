Procurorii DIICOT și polițiștii au desfășurat mai multe percheziții în Capitală și în alte județe din țară, într-un dosar care vizează două grupări infracționale suspectate că ar fi încercat să controleze activitatea muzicală a unor maneliști. Printre numele vehiculate se află și cel al lui Tzancă Uraganu, care a venit cu o primă reacție.

Celebrul manelist a publicat un videoclip scurt, din avion, în care transmitea că nu poate oferi momentan mai multe detalii despre acest caz. Alte victime care au ajuns la audieri sunt Florin Salam, Luis Gabriel și alții. De asemenea, în dosar sunt vizați și frații Nuțu și Sile Cămătaru. Potrivit procurorilor, cele două grupări infracționale ar fi încercat să controleze activitatea muzicală a lăutarilor prin șantaj, amenințări și intimidări. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Prima reacție a lui Tzancă Uraganu după descinderile DIICOT

Perchezițiile s-au desfășurat miercuri, 25 noiembrie, în București și în alte șase județe. La scurt timp după ce au apărut informații cu privire la dosar în mediul online și în presă, Tzancă Uraganu a venit cu o primă reacție. El se afla în avion și a explicat că deocamdată nu poate oferi prea multe detalii, însă a promis că va reveni la momentul potrivit cu explicații.

„Salutare, prieteni! Cred că ați văzut și voi ce se speculează prin toată presa. Nu pot să vă spun decât atât, momentan: se exagerează foarte, foarte mult. Voi reveni cu detalii în cel mai scurt timp”, a transmis Tzancă Uraganu pe TikTok.

Ce a transmis DIICOT

Potrivit procurorilor, în dosar se află frații Nuțu și Sile Cămătaru. Alături de ei sunt cercetați Vasile Daniel Balint, cunoscut drept Dani al lui Sile, Nuțu Mario Balint, Dan Emanuel Daniel, cunoscut ca Manu Bombardierul, Cezar Petcu, Vladimir Florin Șpac, Radu Giovani Țuțu, Mohamed Ionescu și Giani Laurențiu Nedelcu.

Conform anchetei, aceștia ar fi urmărit obținerea unor sume considerabile prin preluarea controlului asupra activității profesionale a unor maneliști precum Tzancă Uraganu, Florin Salam, Luis Gabriel și alții. În plus, solicitau așa-numite taxe de protecție sub pretextul furnizării unor servicii de pază.

„Membrii grupurilor infracționale au exercitat presiuni și acțiuni de constrângere pentru a-i determina să accepte condițiile impuse și pentru a-i împiedica să colaboreze cu organizatori concurenți. În acțiunile lor, suspecții au valorificat autoritatea și reputația unuia dintre lideri, cunoscut la nivel național pentru antecedentele sale infracționale și pentru mediatizarea unor fapte săvârșite cu violență. Teama generată de asocierea celorlalți membri cu acesta era folosită ca mijloc de intimidare a artiștilor și a persoanelor care intermediau contractarea acestora. Din probatoriul administrat a rezultat că, pentru obținerea unor foloase patrimoniale injuste, suspecții condiționau participarea unor artiști la anumite spectacole de acceptarea obligației de a presta gratuit în cadrul evenimentelor organizate în cluburile aflate sub controlul grupului infracțional. De asemenea, prin acte repetate de constrângere psihică, amenințări cu violențe și intimidări, coordonatorii grupurilor au determinat una dintre persoanele vătămate să presteze servicii muzicale în beneficiul acestora, în condițiile stabilite unilateral, fără a primi vreo remunerație sau în schimbul unor onorarii semnificativ mai mici decât cele practicate în mod obișnuit pentru prestații similare”, arată comunicatul DIICOT.

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