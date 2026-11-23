Miraj Tzunami a povestit că s-a confruntat cu o situație neplăcută în timpul unui eveniment, după ce ar fi primit o bancnotă falsă de 100 de euro pentru o dedicație. Artistul a transmis un avertisment ferm și a spus că nu va mai tolera astfel de gesturi.

Fratele lui Tzancă Uraganu susține că a descoperit că o bancnotă oferită la un eveniment pentru o dedicație nu era autentică. Revoltat de situație, Miraj Tzunami le-a transmis celor care recurg la astfel de practici că, dacă incidentul se va repeta, este pregătit să apeleze la autorități.

Miraj Tzunami spune că a primit o bancnotă falsă la un eveniment

Artistul a relatat că o persoană prezentă la un eveniment unde cânta i-ar fi oferit o bancnotă de 100 de euro falsă în schimbul unei dedicații. Deși nu a precizat unde s-a petrecut incidentul și nici identitatea persoanei implicate, cântărețul s-a declarat deranjat de cele întâmplate.

Potrivit declarațiilor sale, astfel de situații pot crea probleme serioase pentru membrii formației sau pentru cei care intră ulterior în posesia banilor respectivi.

Avertismentul transmis de manelist

Miraj Tzunami a spus că nu își dorește ca vreun coleg de-al său să aibă de suferit din cauza unor bancnote false și a precizat că, pe viitor, va lua măsuri dacă se va confrunta din nou cu o astfel de situație.

„Dacă vreți o dedicație frumoasă și vreți ceva frumos, de ce nu-mi spuneți la ureche, că pot să vă cânt și gratis, că nu mă doare gura. Stați să faceți șmecherii de doi lei, să ajungă vreo bancnotă de asta pe la unul din formația mea, să se ducă la pușcărie. O bancnotă falsă de 100 de euro. Să vă fie rușine, că nu aveți nicio valoare. Promit solemn, data viitoare o să vă dau numele la toți. Dacă voi nu vă gândiți la noi, la libertatea noastră, poate să se ducă cineva să schimbe suta aceasta și să vadă cei de acolo că e falsă”, a declarat Miraj Tzunami.

Artistul a mai transmis că este dispus să facă dedicații chiar și fără a primi bani, decât să existe riscul unor asemenea incidente.

Tzancă Uraganu s-a confruntat cu o situație similară

Cazul relatat de Miraj Tzunami nu este unul singular. În trecut, și Tzancă Uraganu a spus că a intrat în posesia unor bancnote false primite în timpul unui eveniment.

La acel moment, artistul explica faptul că sumele primite din dedicații sunt împărțite între membrii orchestrei, iar una dintre bancnotele respective ar fi ajuns ulterior la o altă persoană. Problema a fost descoperită în momentul în care s-a încercat schimbarea banilor la o casă de schimb valutar.

„La mine este foarte simplu să ajungă bani falși, pentru că, luând dedicații, îți dai seama că se nimeresc și hârtii false. Am cântat la un concert, am luat niște bani și asta e. Știi că bacșișul la noi se împarte la toată orchestra. S-a nimerit și a ajuns la cineva care era cu mine, acela a dat la altcineva și mi-a dat mie, fără să știe. L-a prins la schimbul valutar, el a zis că a luat de la alt băiat, iar acela a zis că de la mine a luat”, declara Tzancă Uraganu la Antena Stars.

Pe lângă cei doi artiști, și alți maneliști precum Jador sau Culiță Sterp au vorbit de-a lungul timpului despre situații în care ar fi primit bancnote false la evenimente private sau concerte.

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