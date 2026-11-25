Detalii noi ies la iveală din dosarul care vizează clanul Cămătarilor, după perchezițiile și audierile desfășurate de procurori. Potrivit informațiilor din anchetă, mai mulți oameni de afaceri, dar și un membru al formației „Orchestra Luminii”, au oferit declarații despre presupuse acte de constrângere exercitate de liderii grupării pentru obținerea unor beneficii financiare.

Anchetatorii susțin că Vasile Balint, cunoscut drept „Sile Cămătaru”, și fiul său, Nuțu-Mario Balint, ar fi amenințat și șantajat afaceriști din zona Târgului Pucheni pentru a încasa sume de bani drept „taxă de protecție”. Printre persoanele considerate vătămate s-ar număra și finul lui Sile Cămătaru, Constantin Tudor, cunoscut ca „Dorel Cartofaru”, proprietarul Târgului Pucheni.

Membrii „Orchestra Luminii”, obligați să participe la o nuntă

Potrivit datelor din dosar, unul dintre membrii formației „Orchestra Luminii” le-ar fi relatat procurorilor un episod petrecut în legătură cu un contract pentru un eveniment privat.

Conform informațiilor din anchetă, la începutul lunii februarie, o persoană rămasă deocamdată neidentificată s-ar fi deplasat în zona Șoselei Sălaj din Sectorul 5 pentru a lua legătura cu Balint Ion, cunoscut ca „Nuțu Cămătaru”. Scopul ar fi fost acela de a-i determina pe membrii formației „Orchestra Luminii” să cânte la o nuntă programată pe 28 august 2026, în Cernavodă, județul Constanța.

Anterior, artiștii ar fi refuzat colaborarea, motivând că nu le-au fost îndeplinite condițiile solicitate, potrivit Gândul. Cu toate acestea, anchetatorii susțin că ar fi existat intervenții prin care aceștia să fie constrânși moral să participe la eveniment și să onoreze contractul evaluat la 3.000 de euro.

Acuzații privind perceperea unei „taxe de protecție” în Târgul Pucheni

Potrivit surselor din anchetă, în perioada aprilie 2025 – noiembrie 2026, Vasile Balint și fiul său ar fi profitat de influența pe care o aveau ca lideri ai clanului și de aparența desfășurării unor activități de pază în cadrul pieței agroalimentare Târgul Pucheni.

În acest context, cei doi ar fi exercitat presiuni asupra proprietarilor pieței și asupra persoanelor identificate ca fiind Constantin Tudor, zis „Dorel Cartofaru”, Gabriel-Alexandru Arapalea și Petre-Lucian Ruse, zis „Lucică”.

În documentele consultate de anchetatori apar declarații și formulări precum: „se va duce peste ei”, „nu e bine ce spune, că noi nu avem nicio obligație față de el”, fiind menționat că aceste acțiuni ar fi avut drept scop „determinându-i pe aceștia să remită, în mod lunar, sume de bani”, cu titlul de „taxă de protecție”.

Sumele solicitate ar fi variat între 7.500 și 12.500 de lei pe lună, valoarea totală fiind estimată la aproximativ 185.000 de lei.

Range Rover și produse alimentare, printre beneficiile obținute

Aceleași surse susțin că, după eliberarea sa din penitenciar, Vasile Balint ar fi primit de la finul său, Constantin Tudor, un autoturism Range Rover, ca urmare a constrângerilor exercitate.

De asemenea, liderul clanului ar fi beneficiat de patru ori pe săptămână de diferite produse alimentare provenite din Târgul Pucheni, administrat de persoanele considerate vătămate în dosar.

Florin Salam și Tzancă Uraganu, printre persoanele vătămate din dosar

În cadrul aceleiași anchete, procurorii DIICOT au efectuat percheziții într-un dosar în care, potrivit unor surse judiciare, victime ar fi mai mulți artiști cunoscuți din industria muzicală.

Anchetatorii susțin că suspecții ar fi monitorizat activitatea unor interpreți și i-ar fi constrâns prin amenințări să refuze participarea la evenimente organizate de cluburi concurente, inclusiv la un festival desfășurat în vara anului 2026. De asemenea, ar fi fost intimidați și intermediarii implicați în negocierea contractelor.

Potrivit informațiilor din dosar, unii artiști ar fi fost forțați să cânte gratuit la evenimente organizate de localuri controlate de grupare sau să accepte onorarii considerabil mai mici decât cele practicate în mod obișnuit.

Procurorii mai susțin că membrii grupării ar fi acordat împrumuturi în afara cadrului legal, iar ulterior ar fi recurs la amenințări pentru recuperarea sumelor de bani. Într-unul dintre cazurile investigate, un suspect ar fi solicitat un autoturism de lux pentru stingerea unei datorii.

Printre persoanele menționate de surse judiciare ca fiind vătămate în acest dosar se numără Florin Salam, Tzancă Uraganu, Luis Gabriel, Alex Botea, Costel Biju, Cocoș de la Călărași și Lele.

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