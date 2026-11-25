Sărbătorile de iarnă vin cu vești triste pentru angajații uneia dintre cele mai vechi unități industriale din Iași. Fabrica specializată în producția de țevi se pregătește să își înceteze activitatea, la mai puțin de un an după ce a fost preluată de un grup din Ucraina, aflat sub controlul miliardarului Rinat Ahmetov.

Unitatea industrială din Iași a intrat în proprietatea miliardarului ucrainean în 2025. La momentul preluării, noul proprietar anunța planuri ambițioase pentru viitorul fabricii, printre care menținerea producției și dezvoltarea capacităților existente. Totodată, investiția urmărea consolidarea prezenței grupului pe piața europeană și facilitarea accesului la clienții din Uniunea Europeană.

Războiul din Ucraina și costurile ridicate au afectat producția

Planurile inițiale au fost date peste cap la scurt timp după tranzacție. Fabrica din Ucraina de la care urma să fie furnizată materia primă a fost lovită în urma atacurilor din timpul războiului, astfel că aprovizionarea nu a mai putut continua în condițiile stabilite inițial.

Conducerea a căutat ulterior alternative în alte state europene, însă această soluție s-a dovedit mult mai costisitoare. Prețurile ridicate ale materiilor prime, la care s-au adăugat și restricțiile impuse importurilor de oțel din anumite regiuni, au afectat serios rentabilitatea operațiunilor desfășurate la Iași.

Aproximativ 200 de angajați își vor pierde locurile de muncă

În aceste condiții, compania a decis să oprească activitatea fabricii. Măsura va fi însoțită de un proces de concediere colectivă, care va afecta aproximativ 200 de salariați.

Astfel, o unitate industrială cu o istorie îndelungată în Iași ajunge în pragul închiderii la mai puțin de un an de la schimbarea proprietarului, iar pentru sute de angajați urmează o perioadă dificilă, marcată de pierderea locurilor de muncă.

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