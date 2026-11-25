Actrița Deniz Çakır, cunoscută la nivel internațional mai ales pentru interpretarea rolului Sultanei Șah din serialul „Suleyman Magnificul”, se numărat printre cele 23 de persoane publice reținute la Istanbul în cadrul unei anchete privind consumul și deținerea de droguri.

Actrița, care a jucat și în serialul „Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” (n.r „Bandiții nu pot domnia lumea”), a fost reținută alături de cântărețul și actorul Özcan Deniz, actrița Burcu Özberk, jurnalistul Murat Ceylan și alte câteva personalități din industria divertismentului. Procurorii din Istanbul au emis mandate de arestare pentru 35 de suspecți în urma unei anchete care a inclus declarații ale martorilor, informații furnizate de surse confidențiali și verificări asupra telefoanelor mobile confiscate și a probelor digitale.

Deniz Çakır este cunoscută la nivel internațional datorită rolului Sultanei Șah, sora sultanului Suleyman, din serialul „Suleyman Magnificul”. De asemenea, ea a câștigat popularitate odată cu rolurile sale din serialele de televiziune turcești: „Yaprak Dökümü” (n.r „Căderea frunzelor) și „İffet”.

Numele actriței apare într-un dosar trafic de droguri și prostituţie

Potrivit Parchetului General din Istanbul, ancheta mai amplă vizează suspiciuni de trafic de droguri, furnizare și deținere de substanțe ilegale, consum de droguri și infracțiuni legate de prostituție. Cu toate acestea, procurorii au precizat că ultimele mandate de arestare au fost emise în mod specific pe baza suspiciunilor de consum sau deținere de droguri. Aceștia nu au detaliat public acuzațiile aduse fiecărei persoane în parte.

„În urma declarațiilor suspecților, a mărturiilor persoanelor audiate în calitate de martori, a rapoartelor întocmite în urma expertizării telefoanelor mobile și a materialelor digitale confiscate, precum și a declarațiilor martorilor protejați, au apărut suspiciuni privind consumul sau deținerea de substanțe interzise. În cadrul anchetei demarate în acest sens, au fost emise mandate de reținere pentru 35 de suspecți. Investigațiile continuă sub toate aspectele”, se arată în comunicatul oficial au autorităților turcești.

Autoritățile din Turcia au desfășurat mai multe operațiuni similare care au vizat personalități din showbiz începând din octombrie 2025. După audierile de miercuri, 25 noiembrie, unii dintre suspecții reținuți au fost supuși nclusiv unor teste toxicologice. După finalizarea procedurilor de la secția de poliție, aceștia au fost conduși la Tribunalul din Istanbul, din cartierul Çağlayan, pentru a da declarații în fața procurorilor.

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