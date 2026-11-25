Kaya, fiica în vârstă de doar 11 ani a actriței americane Hayden Panettiere și a fostului campion mondial la box Vladimir Klitschko, ar urma să moștenească o avere de aproximativ 6,25 milioane de dolari. Fostul sportiv a făcut o serie de demersuri în instanță, în condițiile în care actrița, care a murit în luna august, nu a lăsat un testament.

Potrivit unor documente judiciare obținute de People, Vladimir Klitschko, în vârstă de 50 de ani, estimează că averea fostei sale partenere se ridică la 6,25 milioane de dolari.

Bunurile mobile ale actriței sunt evaluate la peste 5,1 milioane de dolari, în timp ce valoarea proprietăților imobiliare depășește un milion de dolari.

Fostul boxer a solicitat instanței ca fiica sa și a actriței să fie desemnată unica moștenitoare a averii. De asemenea, acesta dorește ca Melissa Moskal Bencivenga să fie numită administrator al patrimoniului succesoral.

În luna octombrie, Vladimir Klitschko a obținut dreptul de a administra temporar patrimoniul lăsat de fosta sa parteneră, în condițiile în care fiica lor este minoră.

Deși Hayden Panettiere a murit în Greenville, în statul american Carolina de Sud, domiciliul său permanent figura în documentele judiciare ca fiind în West Hollywood, California.

Hayden Panettiere a vorbit despre decizia de a renunța la custodia fiicei sale

Cu doar câteva luni înainte de moartea sa, actrița americană a vorbit deschis despre decizia de a-i acorda lui Vladimir Klitschko custodia exclusivă a fiicei lor.

În volumul autobiografic „This Is Me: A Reckoning”, publicat în luna mai a acestui an, Hayden Panettiere a descris această decizie drept „cea mai sfâșietoare experiență din viața mea”.

Actrița a vorbit în cartea sa și despre experiența traumatizantă prin care a trecut la nașterea fiicei sale, despre depresia postpartum, dar și despre problemele sale legate de dependență.

Moartea actriței a fost declarată accidentală

Hayden Panettiere a murit pe 16 august 2026, la vârsta de 36 de ani. Actrița, cunoscută pentru rolurile sale din producții precum „Nashville” și „Ice Princess”, a fost găsită inconștientă într-o locuință din Greenville.

Echipajele de intervenție sosite la fața locului i-au acordat îngrijiri medicale, însă decesul actriței a fost constatat la fața locului.

În luna octombrie, autoritățile americane au stabilit că moartea acesteia a fost accidentală. Concluzia a fost confirmată pentru publicația People de o reprezentantă a Departamentului de Poliție din Greenville, care a precizat că decizia a avut la bază constatările medicului legist și rezultatele anchetei. Poliția a anunțat, de asemenea, că investigația a fost încheiată.

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