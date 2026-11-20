Manuel Neuer, unul dintre cei mai cunoscuți portari din fotbalul mondial, s-ar confrunta cu o schimbare majoră în viața personală. Presa din Germania scrie că mariajul său cu Anika Neuer s-ar fi încheiat la doar două luni după venirea pe lume a celui de-al doilea copil al cuplului. Până în acest moment, niciunul dintre cei doi nu a confirmat informația.

Potrivit publicației germane Bild, relația dintre Manuel Neuer și Anika s-ar fi încheiat la începutul lunii octombrie, după aproximativ șase ani petrecuți împreună și aproape trei ani de căsnicie. Informația apare la scurt timp după ce familia s-a mărit pentru a doua oară, odată cu nașterea celui de-al doilea fiu al cuplului, la finalul lunii august.

Manuel Neuer ar fi părăsit locuința familiei

Conform presei germane, cei doi ar fi decis să meargă pe drumuri separate. Totodată, se afirmă că portarul lui Bayern Munchen ar fi plecat deja din locuința familiei din Tegernsee, localitate situată în apropiere de München.

Anika ar fi rămas în casa în care au locuit împreună, alături de cei doi băieți ai cuplului. Deocamdată, toate aceste informații rămân la nivel de speculație, întrucât nu au fost confirmate oficial de cei implicați.

Solicitat să comenteze situația, Manuel Neuer nu a oferit declarații. Reprezentantul său a transmis că viața de familie face parte din sfera privată, în timp ce Anika nu a avut nicio reacție publică referitoare la zvonurile privind despărțirea.

Căsătorie discretă și doi copii împreună

Manuel Neuer și Anika Bissel, fostă handbalistă profesionistă, formează un cuplu din anul 2020. De-a lungul relației, cei doi au ales să își țină viața personală departe de atenția publicului.

În noiembrie 2023, cei doi s-au căsătorit civil într-un cadru restrâns, la Tegernsee. Câteva luni mai târziu, în martie 2024, au devenit părinți pentru prima dată, odată cu venirea pe lume a fiului lor, Luca.

În iulie 2025, Neuer și Anika au organizat și petrecerea de nuntă, desfășurată în Tirolul de Sud, Italia, în prezența rudelor și a prietenilor apropiați.

Familia s-a mărit din nou în august 2026, când Anika a născut cel de-al doilea băiat. În tot acest timp, ea l-a însoțit pe Neuer inclusiv la partidele echipei naționale a Germaniei.

Al doilea divorț pentru portarul german?

Dacă informațiile privind separarea se vor confirma, aceasta ar reprezenta a doua căsnicie încheiată pentru Manuel Neuer.

Înainte de relația cu Anika Bissel, portarul german a fost căsătorit cu Nina Weiss. Cei doi s-au căsătorit în mai 2017, însă mariajul nu a rezistat. În 2020 au decis să se despartă, iar divorțul a fost finalizat în luna decembrie a aceluiași an.

Tot în 2020, Neuer și-a refăcut viața alături de Anika Bissel, cea care avea să îi devină soție și mama celor doi copii ai săi. În prezent, zvonurile privind o posibilă despărțire rămân neconfirmate oficial.

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