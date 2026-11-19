Actorul american Alexander Haskin, cunoscut pentru aparițiile sale în serialele „You” și „The Rookie”, a murit la vârsta de 38 de ani. El a fost găsit în Oceanul Pacific, în apropierea debarcaderului Santa Monica, din California, iar circumstanțele decesului sunt investigate de autorități.

Tragedia s-a produs luni, când poliția din Santa Monica a primit un apel prin care era semnalată prezența unui bărbat în apă, în apropierea debarcaderului.

Potrivit People, echipele de intervenție l-au recuperat pe Alexander Haskin din ocean și au început imediat manevrele de resuscitare, la bordul unei ambarcațiuni de salvare.

Ulterior, actorul a fost transportat pe debarcader, unde paramedicii au continuat încercările de a-i salva viața. În cele din urmă, acesta a fost declarat decedat.

Poliția a deschis o anchetă

După incident, în presa americană au apărut informații potrivit cărora Haskin s-ar fi certat cu o femeie înainte de a ajunge în apă. Poliția din Santa Monica a infirmat însă această variantă, precizând că imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată că actorul era singur și nu interacționase cu alte persoane în momentele care au precedat incidentul.

Anchetatorii au transmis că, până în prezent, nu au identificat indicii privind existența unor circumstanțe suspecte. Cauza oficială a morții nu a fost încă stabilită, fiind necesare investigații suplimentare.

„Dovezile arată că bărbatul era singur și nu a interacționat cu nimeni înainte de incident. Înregistrările video susțin această concluzie”, se arată în comunicatul Departamentului de Poliție din Santa Monica.

Ultimul mesaj trimis tatălui său

Tatăl actorului, Dana Haskin, a povestit că fiul său îi trimisese un mesaj în dimineața zilei în care a murit. Deși nu a dezvăluit conținutul mesajului, acesta a mărturisit că ultima comunicare cu Alexander ridică întrebări cu privire la cele întâmplate.

Într-un interviu acordat publicației Los Angeles Times, tatăl actorului a explicat că vorbise cu acesta la telefon sâmbătă, timp de aproape o oră, și că nimic din comportamentul său nu părea neobișnuit.

„Fiul meu era entuziasmat să petreacă Ziua Recunoștinței împreună cu familia. Nu părea deloc tulburat”, a declarat Dana Haskin.

Alexander Haskin a crescut în Long Beach, California, și a studiat muzica la Long Beach City College, înainte de a se înrola în Forțele Aeriene ale Statelor Unite, unde a activat în domeniul securității.

După încheierea serviciului militar, s-a orientat către fitness și nutriție, lucrând ca antrenor personal.

Ulterior, a început să participe la audiții și a obținut roluri secundare și apariții ca figurant în producții cunoscute, printre care „You”, „The Rookie” și „Mayans M.C.”.

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