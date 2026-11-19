Școlile din județul Vrancea își suspendă cursurile cu prezență fizică vineri din cauza condițiilor meteorologice. Autoritățile au luat această decizie după ce meteorologii au emis o avertizare Cod roșu de vânt puternic, cu rafale care pot depăși 90 km/h.

Măsura se aplică tuturor unităților de învățământ din județul Vrancea, unde elevii nu vor participa la cursuri cu prezență fizică vineri dimineață, până la ora 12:00. Decizia a fost adoptată joi în cadrul unei ședințe extraordinare a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență (CJSU).

Potrivit Prefecturii, suspendarea cursurilor cu prezență fizică este o măsură preventivă, menită să protejeze elevii, profesorii și personalul unităților de învățământ în fața fenomenelor meteorologice periculoase.

Inspectoratul Școlar Județean Vrancea va stabili, împreună cu conducerile școlilor, modalitatea în care se vor desfășura sau vor fi recuperate orele suspendate.

Decizia nu înseamnă că elevii vor avea automat liber întreaga zi. Suspendarea cursurilor cu prezență fizică este prevăzută până la ora 12:00, iar părinții și elevii trebuie să urmărească anunțurile transmise de unitățile de învățământ.

O măsură suplimentară a fost adoptată în municipiul Focșani. Primarul Cristi Misăilă a convocat Comitetul Local pentru Situații de Urgență, care a decis suspendarea programului creșelor aflate în coordonarea Primăriei pentru întreaga zi de vineri.

Cod roșu de vânt puternic în Vrancea

Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare Cod roșu pentru județul Vrancea, valabilă vineri, 20 noiembrie, între orele 01:00 și 10:00.

Potrivit meteorologilor, vântul va avea intensificări puternice și susținute, cu viteze de peste 90 km/h. În zona montană, la altitudini de peste 1.200 de metri, rafalele pot atinge 120–140 km/h.

În acest context, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vrancea le recomandă locuitorilor să evite deplasările care nu sunt absolut necesare și să nu staționeze în apropierea copacilor, stâlpilor de electricitate sau panourilor publicitare. Oamenii sunt sfătuiți să asigure obiectele aflate pe balcoane, terase și în gospodării, deoarece acestea pot fi luate de vânt. În cazul unor situații care pun în pericol viața, sănătatea sau bunurile, cetățenii sunt îndemnați să apeleze numărul unic de urgență 112.

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