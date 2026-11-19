Incidentul s-a petrecut în timpul unui concert pe care Inna l-a susținut în Statele Unite ale Americii, California. Artista s-a lăsat dusă de val, a ignorat complet decorul de pe scenă, moment în care un pas greșit a fost suficient pentru a ajunge, la propriu, direct în genunchi în fața publicului.

După căzătură, Inna s-a ridicat și și-a continuat concertul, însă nu înainte de a râde și de a le spune fanilor din public: „E ok, sunt bine, dar e atât de amuzant. Vă rog să-mi trimiteți video-urile. Sunt ok. Sper să pot susține concertul din Toronto. Nu, sunt bine, mulțumesc mult. Chiar sunt bine, pe bune”, a spus Inna după ce a căzut pe scenă. Momentul de neatenția i-a costat pe organizatori un reflector, care s-a rupt, un moment scurt de panică, urmat de câteva hohote de râs. După ce și-a verificat genunchii, Inna a continuat concertul ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat.

Artista s-a ținut de promisiune și a preluat imaginile din timpul accidentului, apoi le-a încărcat pe o rețea de socializare, în dreptul cărora a scris: „Mi-am luat versurile prea în serios”.

„Ultimele două luni din an mă găsesc pe scenă”

În luna noiembrie, Inna a dat startul unui turneu maraton în Statele Unite, insulele Canare, urmând ca în decembrie să continue seria concertelor în Europa. În exclusivitat pentru CANCAN.RO, artista a mărturisit că ultimele două luni din an o vor ține departe de studioul de înregistrare, însă a pregătit deja câteva piese pe care urmează să le lanseze curând.

„Am avut concert în Insulele Canare și am profitat de ocazie să mă bucur de câteva zile libere la soare. Urmează, în noiembrie, turneul în Statele Unite și, în decembrie, turneul în Europa. Practic, ultimele două luni din an mă găsesc pe scenă și abia aștept și mă vor ține departe de studio. Dar am multe piese pe care le-am înregistrat, nu am stabilit însă când le voi lansa. Îmi place mult să fiu în studio, este locul în care pot să-mi exprim creativitatea. În același timp, îmi place să fiu aproape de oamenii care mă ascultă, iar în social media este un mod foarte direct de a păstra legătura cu ei. Pentru mine, muzica va rămâne întotdeauna pe primul loc. Îmi doresc ca oamenii să mă descopere în primul rând prin piesele mele și prin energia pe care o aduc pe scenă”, a spus Inna pentru CANCAN.RO.

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