INNA, tot mai rar pe micul ecran! De ce a ales artista să renunțe la aparițiile TV frecvente

Este o fire nonconformistă, adoră distracția și nu se ferește să iasă din tipare, însă există o sărbătoare pe care INNA nu a bifat-o niciodată! De ce nu a intrat îndrăgita artistă în spiritul Halloween-ului și ce se ascunde în spatele acestei alegeri? CANCAN.RO are declarații în exclusivitate.

INNA este una dintre artistele care au reușit să ducă muzica românească dincolo de granițele țării. Cu o carieră muzicală începută în 2008, odată cu lansarea hitului „Hot”, îndrăgita artistă a cucerit atât topurile din România, cât și clasamentele internaționale, devenind un nume cunoscut pe scena muzicală mondială. De-a lungul anilor, a lansat hit după hit, a colaborat cu artiști internaționali de renume și a demonstrat că succesul său nu este deloc întâmplător.

„Nu am sărbătorit niciodată Halloween”

Printre pasiunile INNEI și ale lui Deliric se numără și călătoriile, cei doi profitând de fiecare ocazie pentru a descoperi locuri spectaculoase, atât destinații exotice, cât și colțuri mai puțin cunoscute ale lumii. Artista a ales întotdeauna să lase muzica să vorbească în locul ei, evitând aparițiile televizate frecvente și concentrându-se pe carieră, proiectele muzicale și viața personală.

CANCAN: INNA, ce părere ai despre Halloween și îți place să sărbătorești această perioadă?

INNA: Nu am sărbătorit niciodată Halloween. O singură dată m-am machiat și m-am îmbrăcat pentru o filmare în personajul mexican „La Catrina”, care este un simbol al „Día de los Muertos”, adică un fel de Halloween din Mexic.

CANCAN: Am văzut că ați fost plecați în Insulele Canare! Cum a fost acolo și ce urmează în perioada următoare?

INNA: Am avut concert în Insulele Canare și am profitat de ocazie să mă bucur de câteva zile libere la soare. Urmează, în noiembrie, turneul în Statele Unite și, în decembrie, turneul în Europa. Practic, ultimele două luni din an mă găsesc pe scenă și abia aștept.

CANCAN: Pregătești vreo surpriză pentru fanii tăi în perioada următoare? Poate o piesă nouă sau o colaborare? Cu cine ți-ar plăcea să lucrezi?

INNA: Următoarele două luni mă vor ține departe de studio, pentru că am concerte. Dar am mai multe piese pe care le-am înregistrat, nu am stabilit însă când le voi lansa.

„Am primit de-a lungul timpului tot felul de mesaje”

CANCAN: Care este cel mai incomod mesaj pe care l-ai primit de la un fan și ce întrebări primești cel mai des din partea lor?

INNA: Am primit de-a lungul timpului tot felul de mesaje, unele foarte amuzante, altele mai surprinzătoare. Îmi place să păstrez o relație frumoasă cu oamenii care îmi ascultă muzica și care m-au susținut de-a lungul anilor în cariera mea. Cele mai frecvente întrebări sunt despre muzică, concerte, când lansez următoarea piesă sau când ajung să cânt într-un anumit oraș. Și primesc foarte multe mesaje în care îmi spun că muzica mea le-a făcut ziua mai frumoasă sau i-a ajutat într-un anumit moment. Asta mă emoționează de fiecare dată.

CANCAN: Preferi să petreci mai mult timp în studio și să lași muzica și postările tale să vorbească pentru tine, în loc să apari atât de des la televizor?

INNA: Îmi place foarte mult să fiu în studio, este locul în care pot să-mi exprim creativitatea. În același timp, îmi place să fiu aproape de oamenii care mă ascultă, iar social media este un mod foarte direct de a păstra legătura cu ei. Pentru mine, muzica va rămâne întotdeauna pe primul loc. Îmi doresc ca oamenii să mă descopere în primul rând prin piesele mele și prin energia pe care o aduc pe scenă.

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