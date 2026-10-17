INNA a împlinit 40 de ani, dar pare că are 20! Cum se menține artista într-o formă de invidiat

INNA este născută pe 16 octombrie 1986, ceea ce înseamnă că vineri a împlinit fix 40 de ani. Artista a marcat această aniversare departe de casă, într-o vacanță în Tokyo, Japonia, împreună cu rapperul Deliric.

Aflată într-o vacanță în Tokyo, locul în care a prins-o aniversarea celor 40 de ani, INNA a împărtășit cu prietenii virtuali câteva imagini de colecție. Cel mai probabil și datorită stilului vestimentar, artista reușește să păcălească până și cele mai critici priviri, dând impresia că abia a împlinit 20 de ani – vezi imagini în GALERIA FOTO.

În ultimii ani, INNA își menține aspectul tânăr și silueta aproape perfectă printr-o combinație riguroasă între o alimentație vegană, activitate fizică intensă, odihnă și proceduri de întreținere corporală. La cei 40 de ani pe care abia i-a împlinit, artista este de părere că trecerea timpului acționează asupra ei exact ca în cazul vinurilor de calitate, fiind tare mândră de faptul că arată din ce în ce mai bine de la an la an.

INNA a împlinit 40 de ani

În „drumul” spre o viață aproape de perfecțiune, INNA are un stil de viață cât se poate de disciplinat, merge des la antrenamente în sala de fitness, respectă programul de odihnă și a adoptat o dietă vegetariană – excluzând complet produsele de origine animală.

“Eu ma simt foarte bine cu mine insami, am grija de mine, de ceva timp fac antrenamente, merg si la masaje anticelulitice, am grija de tenul meu, mananc vegan, dorm cat de mult pot si incerc sa fiu mereu odihnita. Sunt momente in care as spune ca sunt nesigura, nu neaparat ca nu ma simt bine in pielea mea, dar sunt mai degraba mood-uri schimbatoare. Reusesc sa raman echilibrata facand toate lucrurile pe care le-am mentionat, dar si petrecand timp de calitate cu oameni dragi mie”, a povestit INNA pentru Viva în urmă cu ceva timp.

INNA a mărturisit că nicio zi din viața ei nu seamnă cu cealaltă. Chiar dacă meniul său este bazat exclusiv pe produse vegetale, artista nu a renunțat complet la alimentele preferate. Ea a preferă să păstreze un echilibru și consideră că disciplina poate face diferența între un stil de viață sănătos și o dietă strictă. Dulciurile, pastele sau pâinea nu lipsesc complet din meniul său, însă sunt consumate cu măsură, fără excese.

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