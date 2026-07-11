Inna impresionează cu un fizic impecabil! Cum reușește artista să arate mai bine ca niciodată

În ultimii ani, Inna a demonstrat că disciplina și un stil de viață echilibrat pot avea un impact vizibil asupra aspectului fizic și a stării generale de sănătate. Artista se află într-o formă de invidiat, iar schimbările din rutina sa zilnică au atras atenția atât fanilor, cât și celor interesați de un stil de viață sănătos. Aparițiile sale recente confirmă faptul că acordă o atenție deosebită alimentației, activității fizice și recuperării organismului.

Interpreta și-a construit în timp un program bine organizat, în care sportul ocupă un loc important. Antrenamentele regulate la sala de fitness au devenit o parte esențială a rutinei sale, contribuind la menținerea tonusului muscular și a condiției fizice. Pe lângă exercițiile efectuate sub îndrumarea unui antrenor, artista acordă atenție și procedurilor de întreținere corporală, apelând frecvent la masaje anticelulitice și la tratamente dedicate îngrijirii pielii.

Ce dietă are Inna

Un alt pas important în transformarea stilului său de viață a fost adoptarea alimentației vegane. Renunțarea la produsele de origine animală reprezintă una dintre cele mai importante schimbări din rutina zilnică a cântăreței, care a ales acest mod de alimentație inspirată și de partenerul său de viață, Deliric. Rapperul urmează un regim vegan de mai bine de 15 ani, iar în prezent cei doi împărtășesc aceleași principii alimentare.

Chiar dacă meniul său este bazat exclusiv pe produse vegetale, Inna nu adoptă reguli restrictive atunci când vine vorba despre alimentele preferate. Artista preferă să păstreze un echilibru și să nu transforme alimentația într-o sursă de stres. Dulciurile, pastele sau pâinea nu lipsesc complet din meniul său, însă sunt consumate cu măsură, fără excese. În același timp, activitatea fizică regulată îi permite să își mențină greutatea și forma fizică fără a recurge la diete drastice sau la numărarea constantă a caloriilor.

“Eu ma simt foarte bine cu mine însămi, am grija de mine, de ceva timp fac antrenamente, merg si la masaje anticelulitice, am grija de tenul meu, mănânc vegan, dorm cat de mult pot si incerc sa fiu mereu odihnita. Sunt momente in care as spune ca sunt nesigura, nu neaparat ca nu ma simt bine in pielea mea, dar sunt mai degraba mood-uri schimbătoare. Reușesc sa rămân echilibrata făcând toate lucrurile pe care le-am menționat, dar si petrecând timp de calitate cu oameni dragi mie”, a transmis Inna pentru Viva.

Pe lângă alimentație și sport, odihna reprezintă o altă componentă importantă a stilului său de viață. Programul încărcat, marcat de concerte, filmări, ședințe foto și sesiuni de înregistrări în studio, este completat de momente dedicate recuperării. Artista încearcă să doarmă suficient ori de câte ori programul îi permite, considerând că un organism odihnit răspunde mai bine solicitărilor zilnice și contribuie la menținerea unei stări generale de bine.

NU RATA – Inna, colaborare inedită cu un artist internațional. Noua melodie reinterpretează celebrul hit al lui Avril Lavigne

Inna, despre greutățile prin care a trecut ca să atingă succesul: „Mi se păreau catastrofale”