Inna, despre greutățile prin care a trecut ca să atingă succesul: „Mi se păreau catastrofale”

Inna, una dintre cele mai cunoscute și iubite artiste din țara noastră, a vorbit despre sacrificiile care stau în spatele unei cariere de succes. Vedeta a făcut mărturisiri neașteptate despre viața din spatele scenei. Iată ce a spus!

Succesul Innei, românca noastră care a reușit să treacă granițele și să le cucerească, este deja binecunoscut de toți. Artista a fost mereu discretă în ceea ce privește viața personală, dar acum s-a decis să își deschidă sufletul în fața fanilor ei.

Inna, despre greutățile prin care a trecut

Un astfel de succes vine la pachet cu multe momente dificile și greu de depășit. Inna mărturisește că a trecut prin multe astfel de situații greu de gestionat, dar este conștientă că nu ar fi devenit cine este astăzi fără ele.

„Au fost multe momente delicate. Momente care atunci mi se păreau catastrofale, care mă dureau, care mă făceau să mă îndoiesc de mine și de calea mea, chiar și răutăți din partea unor oameni. Cu timpul, crescând ca om, dar și ca artist, maturizându-mă, mi-am dat seama că pur și simplu, totul a făcut parte din procesul meu de a deveni cine sunt astăzi și nu regret. Au fost momente în care mi-a venit să renunț, dar am avut mereu oamenii potriviți lângă mine, cum ar fi managerul meu Lucian, care îmi dădea încredere că problemele care apăreau erau doar un obstacol, nu un sfârșit de drum.”, a spus Inna pentru viva.ro.

Cu toate că are în spate mulți ani de carieră, Inna a recunoscut că i se întâmplă să treacă prin momente în care se îndoiește de ea.

„Chiar și acum când am atâția ani de carieră, mai am momente de îndoială, momente în care nu sunt 100% sigură de anumite lucruri, dar cum spuneam, e important să te înconjori de oameni alături de care să construiești și în care să ai încredere. Deși îmi place să fiu prevăzătoare, să mă pregătesc din timp, uneori iau lucrurile așa cum vin și le gestionez pas cu pas, să nu mă încarc foarte tare și să pun prea multă presiune pe mine.”, a mai spus artista.

