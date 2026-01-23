Acasă » Știri » Inna, colaborare inedită cu un artist internațional. Noua melodie reinterpretează celebrul hit al lui Avril Lavigne

Inna, colaborare inedită cu un artist internațional. Noua melodie reinterpretează celebrul hit al lui Avril Lavigne

De: Andreea Stăncescu 23/01/2026 | 23:55
Inna, colaborare inedită cu un artist internațional. Noua melodie reinterpretează celebrul hit al lui Avril Lavigne
INNA, noi planuri în 2026 / Sursa foto: Instagram
INNA este una dintre cele mai cunoscute cântărețe românce, având o carieră de aproape 20 de ani pe scenele din România, dar și peste hotare. Hiturile sale au ajuns în topurile din întreaga lume și fredonate de milioane de fani. Aceasta a început noul an cu o colaborare cu un artist renumit la nivel internațional.

Artista își începe anul 2026 cu un proiect de impact, lansând piesa „Complicated”, o colaborare specială cu superstarul global Jason Derulo. Noua melodie reinterpretează celebrul hit al lui Avril Lavigne, folosind un sample recognoscibil, dar adus într-o variantă modernă, cu un sound fresh și orientat spre ringul de dans.

Jason Derulo se alătură astfel unei galerii impresionante de nume internaționale alături de care INNA a lucrat de-a lungul timpului, printre care se numără J Balvin, Pitbull, Sean Paul, R3HAB, Flo Rida, Daddy Yankee, Yandel, Tujamo, Timmy Trumpet sau MoBlack. În această perioadă, artistul a lansat și EP-ul „The Last Dance (Part 1)”, apărut pe 23 ianuarie, un material cu opt piese ce îmbină influențe de pop, R&B și muzică electronică.

Pentru INNA, această colaborare vine după un an 2025 extrem de intens, marcat de turneul „Echoes”, care a purtat-o pe unele dintre cele mai importante scene din Europa. Artista a concertat în orașe precum Viena, Paris, Amsterdam sau Barcelona, unde a evoluat în fața unor săli pline.

Pe lângă cariera din industria muzicală, unde are mult succes, INNA trăiește și o frumoasă poveste de dragoste. Artista și Deliric formează un cuplu de mai mulți iar, iar în anul 2022, înainte de Anul Nou s-au logodit. Cei doi nu au planuri de nuntă și se bucură de fiecare clipă pe care o au împreună, descoperind lumea unul alături de celălalt.

„Nu aș ști să definesc ce ne-a unit, pur și simplu, cred că așa a fost să fie. Perfect timing, momentul potrivit în care trebuia să ne întâlnim și să ne trăim iubirea. (…) Îmi face des surprize și încerc și eu să îl surprind pe el. Suntem spontani, profităm de timpul liber să călătorim, să descoperim destinații noi. M-a cucerit prin felul lui de a fi, e amuzant, carismatic, vesel, ne distrăm împreună. Cred că cel mai bine vă spune el cum l-am cucerit! (zâmbește)”, a povestit INNA, în urmă cu ceva timp.

