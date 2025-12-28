Acasă » Exclusiv » Artista care scrie hituri pentru industria din România, adevărul crud din spatele succesului: “Mi-au luat strălucirea”

De: Georgiana Ionita 28/12/2025 | 15:07
A scris hituri pentru unii dintre cei mai mari artiști din România, iar acum vocea ei este în trending pe TikTok. Iraida, una dintre cele mai controversate apariții ale momentului, vorbește, exclusivitate pentru CANCAN.RO,  despre faimă, iubirile care au inspirat-o să scrie hituri, fricile care o urmăresc și realitatea banilor din industria muzicală.

Autentică, directă și surprinzătoare, Iraida își deschide culisele vieții personale și profesionale, de la gloria hiturilor scrise pentru alții la presiunea poveștilor de iubire, anxietate, compromisuri și dorința de a rămâne ea însăși într-o industrie care cere mereu mai mult.

IRAIDA nu este doar o artistă în ascensiune, ci și compozitoarea unor hituri care au făcut valuri în România și dincolo de granițe. A scris pentru artiști precum Banx & Ranx, Rêve, INNA, Manuel Riva, Antonia sau Alexandra Stan. Un moment important a fost piesa „Headphones” pentru Banx & Ranx și Rêve, care a obținut recunoaștere internațională. Artista a pășit însă curajos în lumina reflectoarelor cu propriile ei piese, printre care „MANTRA 333” , „NTM (Nu te mint)”, dar și colaborările cu Puya, pentru piesele „Opriți planeta” și „Las-o așa”, cu care a ajuns în trending pe TikTok.

CANCAN.RO: Ani la rând ai scris hituri pentru alții. Cum se simțea gloria pieselor tale, pe vocea altcuiva? Te-ai atașat vreodată de o piesă, astfel încât să regreți că nu ai păstrat-o pentru tine?

Iraida: Deși visul a fost, de la început, să am succes cu proiectul meu, am avut mereu plăcerea de a scrie și pentru alți artiști. Îmi place procesul creativ și multitudinea de genuri pe care mă pot mula. Au fost, de-a lungul timpului, piese pe care le-aș fi păstrat pentru mine, dar nu regret nicio decizie de a le da mai departe.

Iraida nu ascunde că drumul ei a început oarecum din umbră, însă spune că experiența a făcut-o să înțeleagă industria din toate unghiurile.

CANCAN.RO: Cum se schimbă „tratamentul” în industria muzicală, când treci de la rolul de compozitor la cel de vedetă în trending?

Iraida: Eu nu am simțit nicio schimbare, munca mea este aceeași și sunt foarte focusată pe proces și mai puțin pe exterior.

În ciuda valului de atenție, artista rămâne ancorată în valorile cu care a crescut: „Nu fac nimic doar pentru că trebuie”

CANCAN.RO: Ce s-a schimbat în viața ta odată cu notorietatea?

Iraida: Am primit o educație de care sunt foarte mândră, alături de care s-au solidificat niște principii foarte sănătoase. Sunt aceeași și viața mea e aceeași. Singurul lucru schimbat este că știu mai mulți oameni de mine.

CANCAN.RO: Cât din Iraida pe care o vedem pe TikTok e reală și cât e… „spectacol”?

Iraida: Am fost foarte loială viziunii mele creative și nu fac nimic doar pentru că „trebuie”. Desigur, uneori există compromisuri mai mari, mai mici, și e firesc. Dar… niciodată nu am trecut peste ce am simțit că aș fi ok să fac sau nu.

CANCAN.RO: Acum, presa, fanii, cu toții sunt cu ochii pe tine. Mai poți avea o relație normală, sau faima strică tot?

Iraida: Habar nu am, sincer. Cred că partea mai grea este să îți dai seama cine are un interes real și cine e acolo din motive greșite.

CANCAN.RO: Ai suferit vreodată o iubire care te-a doborât? A influențat asta piesele tale?

Iraida: Da, clar. Sunt un om foarte pasional și atunci când iubesc, sunt genul de om care nu fuge, ci își dorește să repare. Mentalitatea asta este din ce în ce mai greu de găsit la ceilalți.

Anxietate, burnout, depresie? „Da, da și da”

CANCAN.RO: Te-ai confruntat vreodată cu anxietate, burnout sau depresie în perioade de muncă intensă, presiune sau momente grele ale vieții?

Iraida: Da, da și da. Ce spuneam și mai sus: sunt un om foarte pasional, care se implică foarte mult în orice fel de relație, acolo unde e loc de așa ceva. M-au consumat multe întâmplări, iar altele mi-au luat strălucirea. Cel mai important lucru este să ceri ajutor când totul te copleșește.

CANCAN.RO: Ce frică te urmărește și astăzi, chiar dacă ai succes?

Iraida: Vin prin rotație. Frica că poate nu o să-mi ating potențialul, frica de a pierde pe cei dragi, frica de a nu-mi îndeplini diverse dorințe, personale sau profesionale, ș.a.m.d.

Iraida: „Nu poți trăi din drepturile de autor în România”

CANCAN.RO: Când ai început să faci bani serioși din muzica ta? Ți-a schimbat asta stilul de viață?

Iraida: Încă nu am început să fac bani serioși din muzică. Nu poți trăi din drepturile de autor în România, mai ales dacă ești artist la început de drum. Asta a fost unul dintre motivele pentru care m-am apucat de scris/compus pentru alți artiști.

CANCAN.RO: Ai refuzat vreun contract important din cauza compromisurilor?

Iraida: Dacă am refuzat, înseamnă că nu a fost așa de important pentru o viziune pe termen lung.

CANCAN.RO: Ce e nou în viața ta și cu ce planuri vrei să ne surprinzi în perioada următoare?

Iraida: Promovarea primului meu album, „6 Simțuri”, este cel mai nou lucru în viața mea și existența lui în sine. Cel mai mult îmi doresc să fiu pe scenă cât mai des.

