Nicole Cherry a renunțat la imaginea de prințesă! Costumația cu care și-a surprins fanii de Halloween. Nici fiica sa, Anastasia, nu s-a lăsat mai prejos!

„Am fost cea mai fericită că a acceptat!” Nicole Cherry, mărturisiri în exclusivitate pentru CANCAN.RO despre un moment care a emoționat-o profund. Ce s-a întâmplat în culisele unei experiențe pe care nu o va uita prea curând?

Dar, înainte de toate, Nicole Cherry nu a lăsat să treacă neobservată nici tradiția de Halloween din familia sa. De-a lungul anilor, artista a surprins cu numeroase costumații, însă anul acesta a ales să intre în pielea lui Pennywise.

„Vreau ca oamenii să-și ofere ocazia de a mă descoperi în această nouă ipostază”

Nici fiica sa, Anastasia, nu a ratat ocazia de a sărbători, alegând să se costumeze în Buzz Lightyear, personajul îndrăgit din Toy Story. Se pare că distracția a fost pe măsură în familia artistei!

CANCAN: Știu că Halloween-ul este așteptat cu nerăbdare de voi toți, în familie! Ce planuri aveți anul acesta, în ce vă costumați și ce tematică ați ales?

Nicole Cherry: În fiecare an, mi-am creat obiceiul de a mă costuma și de a face o ședință foto specială. De-a lungul anilor, am fost Cruella, Cleopatra, Wonder Woman și chiar o sirenă. Anul acesta am ales să fiu Pennywise. Și Anastasia s-a costumat în această dimineață, pentru că au avut petrecere de Halloween la școală. Ea a ales să fie Buzz Lightyear, personajul din Toy Story.

CANCAN: Știu că te pregătești pentru concertul de la Sala Palatului. Cum te simți în această perioadă și ce mai ai de pus la punct până în ziua cea mare?

Nicole Cherry: De când am luat decizia de a susține primul meu concert la Sala Palatului, am emoții enorme și lucrez neîncetat alături de echipa mea. Îmi doresc ca data de 24 noiembrie să fie o seară memorabilă. Am lansat, în urmă cu o lună, și albumul care se numește „Infinit”, la fel ca spectacolul. Este un album inspirat din muzica Mariei Tănase, iar concertul în sine este un omagiu adus ei. Îi voi avea ca invitați pe Grasu XXL și pe Frații Cazanoi. De asemenea, holograma Mariei Tănase va face parte din spectacol. Vom avea cvartet, taraf și band. Va fi o seară specială și sper să ne vedem în număr cât mai mare. Cea mai mare dorință a mea pentru acest an este ca „Infinit” să fie un concert de care să-mi amintesc toată viața cu plăcere și emoție.

CANCAN: Am văzut că ai o colaborare cu Grasu XXL și că ai fost foarte emoționată când a acceptat propunerea. Cum ai trăit momentul și cum a fost experiența de a lucra împreună?

Nicole Cherry: A fost wow! Atunci când am compus piesa, eram cu Șerban Cazan în studio și vorbeam despre faptul că Grasu XXL ar fi cea mai bună alegere pentru piesa „Habar n-ai tu”. Șerban i-a trimis piesa, iar după câteva zile am primit strofa lui. Am fost cea mai fericită că a acceptat! Este un vis împlinit să am o colaborare cu Grasu XXL. Piesa a fost primită foarte bine de fani și este deja în top 10 la radio. Chiar mă simt binecuvântată!

CANCAN: Ce crezi că ar trebui să știm despre tine în această perioadă, ceva ce poate nu ai avut ocazia să împărtășești până acum?

Nicole Cherry: Îmi doresc mult ca oamenii să vină să mă descopere din punct de vedere muzical la show-ul „Infinit”. Este o latură matură a mea, în care sunt sigură pe ceea ce vreau să construiesc și pe direcția artistică pe care am ales-o. Vreau ca oamenii să-și ofere ocazia de a mă descoperi în această nouă ipostază. A fost un an plin pe plan profesional, cu EP-ul „Melo”, lansat la Columbia Records, cu noul album și cu primul meu concert de la Sala Palatului.

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