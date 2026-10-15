Tatăl lui Nicole Cherry a spus totul! Cum a cucerit-o Florin Popa pe fiica lui și ce dezvăluiri a făcut despre ginerele său

Tatăl lui Nicole Cherry a spus totul! Cum a cucerit-o Florin Popa pe fiica lui și ce dezvăluiri a făcut despre ginerele său
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Nicole Cherry
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Relația dintre Nicole Cherry și Florin Popa durează de opt ani, însă puțini știau cum s-au cunoscut cei doi. Artista a povestit recent că începutul poveștii lor a avut legătură cu un telefon mobil, iar detaliile au fost dezvăluite în cadrul emisiunii „Furnicuțele”, unde a fost prezent și tatăl său.

Nicole Cherry a explicat că totul s-a petrecut în perioada în care avea nevoie de un telefon nou. A mers împreună cu tatăl ei la un magazin din zona Unirii, iar acolo l-a întâlnit pe Florin Popa.

Tatăl lui Nicole Cherry a spus totul

Tatăl artistei a povestit că încerca să obțină o reducere și a vrut să-i arate lui Florin că aparatul urma să fie cumpărat chiar pentru cântăreață.

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„Mă persifla gagiul, mă persifla maxim”, a spus tatăl lui Nicole Cherry despre Florin Popa.

„Vrei să-ți demonstrez că-mi dai telefonul gratis?”, i-a mai spus acesta.

După acel moment, Florin nu a mai răspuns la telefon timp de o săptămână, iar Nicole Cherry a crezut că a rămas fără telefonul pe care îl lăsase în magazin. Ulterior, cei doi au început să vorbească ocazional prin mesaje, iar comunicarea dintre ei a devenit din ce în ce mai frecventă.

Cum a cucerit-o Florin Popa pe fiica lui și ce dezvăluiri a făcut despre ginerele său

Artista a mărturisit că îl contacta pe Florin ori de câte ori întâmpina probleme cu telefonul și că acesta o ajuta de fiecare dată.

„De fiecare dată când aveam o problemă cu telefonul, bineînțeles că aveam numărul lui, îl zăpăceam și îi ziceam: „Iar îmi apare ceva aici, ajută-ma că nu știu să fac”. Și mă ajuta. După care el îmi mai scria din când în când.

Mama mi-a zis: „Băi, mamă, băiatul ăsta vorbește prea mult”. Zic: „Mamă, lasă-mă, zici că e frate-miu. Doamne ferește! Eu cu Florin? Nu”. L-am folosit un pic ca pretext, îți spun sincer, că voiam să merg la Untold. Și i-am zis lui tata: „Tată, dacă mă duc cu Florin la Untold mă lași să mă duc?””, a povestit Nicole Cherry.

Cântăreața a mai spus că a plecat ulterior la Untold împreună cu sora sa și cu Florin Popa. După o perioadă în care s-au cunoscut mai bine, cei doi au rămas împreună, chiar dacă nu și-au propus în mod explicit acest lucru de la început.

Nicole Cherry şi Florin Popa

În plan personal, Nicole Cherry și-a îndeplinit recent un alt obiectiv important. În urmă cu patru luni, artista a prezentat pe rețelele de socializare noua locuință în care s-a mutat împreună cu soțul și fiica lor, Anastasia. La acel moment, cântăreața a publicat imagini din vila pe care a descris-o drept casa la care a visat.

„Casa visurilor mele. Un vis mare, împlinit. Mulțumesc, Doamne!”, a scris Nicole Cherry pe Instagram.

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