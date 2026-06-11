Cum arată vila high-tech a lui Nicole Cherry. Artista și-a modernizat complet locuința

Nicole Cherry locuiește acum într-o casă inteligentă ultramodernă, unde tehnologia este prezentă în fiecare colț, iar funcțiile principale pot fi controlate printr-o simplă apăsare de buton. Artista, cunoscută publicului încă din 2013, a decis să își prezinte locuința fanilor, descriind un spațiu modern, confortabil și adaptat stilului ei de viață.

Locuința este gândită astfel încât să îi simplifice rutina zilnică. De la pregătirea cafelei direct din dormitor până la reglarea luminii cu ajutorul draperiilor electrice, totul este automatizat. (Imaginile pot fi văzute în galeria foto de mai jos)

Cum arată vila high-tech a lui Nicole Cherry

Zona de zi este amplă și aerisită, cu un living și un dining integrate într-un decor minimalist, completat de perdele albe, draperii în nuanțe închise și plante exotice care aduc un plus de naturalețe. Atmosfera generală este una rafinată, cu detalii care reflectă preferințele artistei.

Cea mai luminoasă încăpere este dormitorul Anastasiei, fiica lui Nicole Cherry. Camera micuței este decorată în tonuri calde, cu draperii crem care lasă lumina naturală să pătrundă din plin, creând un spațiu plăcut și liniștitor.

„Vreau ca Anastasia să crească într-un mediu plin de lumină și veselie. Este important să se simtă bine în camera ei”, a spus artista într-un interviu anterior.

Artista și-a modernizat complet locuința

Dincolo de detaliile locuinței, Nicole Cherry a vorbit și despre începuturile relației cu partenerul ei, Florin. Artista a povestit că s-a mutat cu el la doar 19 ani, o decizie care a surprins-o pe mama sa.

„Relația mea cu Florin a fost una în care tata a avut încredere, dar lucrurile s-au pripit pentru că ne-am și mutat destul de repede împreună. Pentru mama, a și fost prima relație pe care eu am avut-o și îți dai seama că ei i-a fugit un pic pământul de sub picioare. Tata m-a ajutat pe mine foarte mult. A vorbit cu ea pur și simplu și i-a spus: «Tu aveai copil la vârsta ei, las-o să își trăiască pur și simplu viața, pentru că tu aveai deja o familie și un copil»”, a mărturisit cântăreața.

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