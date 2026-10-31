Oana Lis, apariție neașteptată de Halloween: „Am ieșit cu Vio în oraș”

Halloweenul este ocazia perfectă pentru costume înfricoșătoare, apariții spectaculoase și, de ce nu, câteva glume și ironii subtile. Mereu dornică de petreceri, Oana Lis a intrat și ea în atmosfera de Halloween și a reușit să își amuze copios urmăritorii din mediul online. Blondina a marcat sărbătoarea într-un mod inedit, iar alegerea sa a avut și o doză subtilă de ironie la adresa partenerului de viață.

Oana și Viorel Lis formează un cuplu de aproape 30 de ani, iar povestea lor de dragoste a fost adesea comentată din cauza diferenței de vârstă de 35 de ani dintre ei. Însă, blondina nu a fost deranjată deloc de acest aspect și nu a ezitat să glumească pe marginea subiectului. Așa a făcut și de Halloween și a stârnit amuzamentul urmăritorilor săi din mediul online.

Oana Lis a sărbătorit Halloweenul și a publicat pe rețelele de socializare o fotografie în care apare alături de o mumie. Imaginea a fost însoțită și de o glumă savuroasă: „Am ieșit cu Vio în oraș!”. Glumeață din fire, blondina a făcut haz de diferența mare de vârstă dintre ea și Viorel Lis, iar fanii din mediul online s-au amuzat copios și au apreciat umorul acesteia.

Oana Lis, alături de soțul ei până în ultima clipă

Deși ultima perioadă nu a fost una prea ușoară pentru Oana și Viorel Lis, blondina nu și-a pierdut simțul umorului. Viața celor doi s-a învârtit tot mai mult în jurul problemelor medicale ale fostului edil al Capitalei. Ajuns la vârsta de 82 de ani, Viorel Lis se confruntă cu numeroase afecțiuni.

În ultimii ani, Oana a devenit principalul sprijin al soțului său, ocupându-se de el și încercând să îi găsească soluții pentru problemele medicale. Aceasta își dă toată silința și se teme de momentul în care partenerul ei se va stinge din viață. Deși de-a lungul timpului mulți au acuzat-o că relația nu este una sinceră din partea ei, Oana Lis a demonstrat contrariul și este în continuare alături de partenerul său.

„Să nu mă înțeleagă lumea greșit. Eu nu am regrete! Viorel e toată familia mea. Îți spun sincer că lumea crede că abia aștept să moară. Eu nu cred că pot să mai trăiesc după. Îmi vine și acum să plâng. Sunt 30 de ani de când suntem împreună, e o obișnuință zilnică… Eu nu mă văd fără el, suntem legați”, a declarat Oana Lis.

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Foto: Facebook