Nici mama lui nu o mai vrea lângă fiul ei! Dezvăluirile făcute de Claudia la Insula Iubirii

Nici mama lui nu o mai vrea lângă fiul ei! Dezvăluirile făcute de Claudia la Insula Iubirii
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Claudia Ion și Ionuț Mocăniță/ sursa foto: social media
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Relația Claudiei Ion cu Ionuț Mocăniță este fără doar și poate una dintre cele mai controversate din sezonul X. Între cei doi a izbucnit un conflict, după ce bărbatul a făcut declarații neașteptate. Concurenta nu s-a abținut, a răbufnit și a scos la iveală adevăruri dureroase. 

Tânăra s-a arătat nemulțumită de comportamentul partenerului ei de la insulă. După ce a văzut imagini la bonfire, nu a mai tăcut și a declarat că mama lui Ionuț Mocăniță a sfătuit-o să se despartă de fiul ei. Mai mult, a dezvăluit că și sora bărbatului i-a spus același lucru, însă reacția Claudiei a ieșit în evidență. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Mama lui Ionuț Mocăniță a sfătuit-o pe Claudia Ion să se despartă de el

Claudia Ion a avut o reacție nervoasă atunci când a ascultat declarațiile lui Ionuț Mocăniță la bonfire. Aceasta bănuiește că partenerul ei se victimizează și susține că a mințit cu privire la anumite detalii din relația lor.

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Tocmai de aceea, a răbufnit și a dezvăluit că familia lui ar fi contestat legătura dintre ei. Concurenta a mărturisit că mama lui Ionuț ar fi sfătuit-o să pună punct relației. În plus, nici părinții Claudiei nu ar fi avut un cuvânt bun de spus la adresa bărbatului.

„Nu te-ai aruncat, băiatul meu, în împăcare, că eu m-am împăcat cu tine și nu mai mă lasă mama să ies cu tine și cu tata. Eu mă împăcam cu tine și tu veneai acasă, din cap până în picioare, fond de ten. Tu dansai cu nevasta prietenului tău (…) Uite cum iertăm și cum uităm (…) Ce am primit de mi se cuvine? (…) Unde ți-au fost sacrificiile? (…) Dă explicații la acțiunile tale, că eu nu am ce explicații să dau”, a spus Claudia Ion, după bonfire.

Claudia Ion și ispitele masculine/ sursa foto: captură video Antena 1

Claudia Ion și ispitele masculine/ sursa foto: captură video Antena 1

Ionuț Mocăniță s-a apropiat de ispita Andrușca

Ionuț Mocăniță și ispita Andrușca s-au apropiat destul de mult. În plus, la ultima alegere de date, concurentul a ales-o pe ea, precizând că testul abia acum începe pentru el.

Pe de altă parte, partenera sa, Claudia, este de părere că până acum nu a ieșit cu Andrușca la date pentru că ar fi, de fapt, atras de ea.

„A zis că a început și pentru el testul în final și că nu a scos-o pe Andrușca, dar că de acum încolo o să o scoată, că de acum încolo începe testul pentru el. Deci, înseamnă că nu ai luat-o pentru că simțeai ceva pentru ea”, a mai adăugat ea.

VEZI ȘI: (P) Ulise, primul concurent de la „Insula Iubirii”? Două ispite, 10 ani de rătăciri și o soție care îl aștepta acasă!

Avem imaginile. Cum îl umilește Claudia pe Mocăniță la bonfire-ul final Insula Iubirii. Cele 3 cuvinte prin care-l distruge definitiv

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