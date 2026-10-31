Metoda prin care o femeie din Cluj a fost lăsată fără 20.000 de euro. A crezut că vorbește cu Poliția, dar a rămas cu contul gol

Escrocii devin din ce în ce mai inventivi și pare că nu se mai tem de nimic. Fraudele sunt mult mai dese, iar numeroși români au fost păcăliți. Este și cazul unei femei de 75 de ani din Cluj-Napoca. Aceasta a crezut că vorbește la telefon cu reprezentanţi ai Băncii Naţionale a României şi ai Poliţiei Române, dar a rămas cu contul gol. Escrocii au păcălit-o să le dea toate economiile.

O femeie în vârstă de 75 de ani din judeţul Cluj a fost înşelată cu 20.000 de euro de către persoane care au pretins că sunt reprezentați ai Băncii Naționale și polițiști. Mai exact, femeia a fost sunată și a fost informată că a avut loc o fraudă asupra contului său bancar. Aceasta s-a speriat când a auzit veștile și a mai fost doar un pas până a rămas, într-adevăr, fără toți banii.

A rămas fără 20.000 de euro

După ce veștile despre presupusa fraudă asupra contului său bancar i-au fost date prin telefon, bătrâna a fost sfătuită să retragă toți banii din cont și să îi înmâneze unui bărbat, care se va ocupa de siguranța lor. Bătrâna a crezut întreaga poveste și a rămas fără toți banii. Imediat cum a realizat că a fost păcălită, aceasta a alertat autoritățile.

„Sub pretextul unei presupuse fraude asupra contului bancar, persoana vătămată ar fi fost determinată să retragă suma de 20.000 de euro, pe care a predat-o ulterior unui bărbat, în municipiul Cluj-Napoca. În urma activităţilor investigativ-operative desfăşurate, în aceeaşi zi, poliţiştii au depistat, în parcarea unui centru comercial din comuna Floreşti, un bărbat de 49 de ani, din judeţul Vâlcea, bănuit că ar fi preluat suma de bani de la persoana vătămată”, au transmis oficialii Poliţiei judeţului Cluj.

Suspectul a fost reținut pentru comiterea infracţiunii de înşelăciune și a fost plasat sub control judiciar. Mai mult, se pare că bărbatul nu ar fi acționat singur, iar acum oamenii legii sunt pe urmele complicilor. Din fericire, polițiștii au reușit să recupereze 18.000 de euro de la un suspect.

„Din cercetări a reieşit că bărbatul ar fi acţionat în baza unei înţelegeri prealabile cu ceilalţi participanţi la comiterea faptei, deplasându-se în municipiul Cluj-Napoca, unde s-ar fi întâlnit cu femeia în cauză. Pentru a facilita predarea sumei, acesta ar fi utilizat un cuvânt în limba engleză, stabilit anterior drept cod de identificare”, au mai transmis oamenii legii.

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