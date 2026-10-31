Metoda prin care o femeie din Cluj a fost lăsată fără 20.000 de euro. A crezut că vorbește cu Poliția, dar a rămas cu contul gol

Metoda prin care o femeie din Cluj a fost lăsată fără 20.000 de euro. A crezut că vorbește cu Poliția, dar a rămas cu contul gol
O bătrână din Cluj a fost păcălită de escroci /Foto: Pexels
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Escrocii devin din ce în ce mai inventivi și pare că nu se mai tem de nimic. Fraudele sunt mult mai dese, iar numeroși români au fost păcăliți. Este și cazul unei femei de 75 de ani din Cluj-Napoca. Aceasta a crezut că vorbește la telefon cu reprezentanţi ai Băncii Naţionale a României şi ai Poliţiei Române, dar a rămas cu contul gol. Escrocii au păcălit-o să le dea toate economiile.

O femeie în vârstă de 75 de ani din judeţul Cluj a fost înşelată cu 20.000 de euro de către persoane care au pretins că sunt reprezentați ai Băncii Naționale și polițiști. Mai exact, femeia a fost sunată și a fost informată că a avut loc o fraudă asupra contului său bancar. Aceasta s-a speriat când a auzit veștile și a mai fost doar un pas până a rămas, într-adevăr, fără toți banii.

A rămas fără 20.000 de euro

După ce veștile despre presupusa fraudă asupra contului său bancar i-au fost date prin telefon, bătrâna a fost sfătuită să retragă toți banii din cont și să îi înmâneze unui bărbat, care se va ocupa de siguranța lor. Bătrâna a crezut întreaga poveste și a rămas fără toți banii. Imediat cum a realizat că a fost păcălită, aceasta a alertat autoritățile.

„Sub pretextul unei presupuse fraude asupra contului bancar, persoana vătămată ar fi fost determinată să retragă suma de 20.000 de euro, pe care a predat-o ulterior unui bărbat, în municipiul Cluj-Napoca.

În urma activităţilor investigativ-operative desfăşurate, în aceeaşi zi, poliţiştii au depistat, în parcarea unui centru comercial din comuna Floreşti, un bărbat de 49 de ani, din judeţul Vâlcea, bănuit că ar fi preluat suma de bani de la persoana vătămată”, au transmis oficialii Poliţiei judeţului Cluj.

Suspectul a fost reținut pentru comiterea infracţiunii de înşelăciune și a fost plasat sub control judiciar. Mai mult, se pare că bărbatul nu ar fi acționat singur, iar acum oamenii legii sunt pe urmele complicilor. Din fericire, polițiștii au reușit să recupereze 18.000 de euro de la un suspect.

„Din cercetări a reieşit că bărbatul ar fi acţionat în baza unei înţelegeri prealabile cu ceilalţi participanţi la comiterea faptei, deplasându-se în municipiul Cluj-Napoca, unde s-ar fi întâlnit cu femeia în cauză. Pentru a facilita predarea sumei, acesta ar fi utilizat un cuvânt în limba engleză, stabilit anterior drept cod de identificare”, au mai transmis oamenii legii.

 

CITEȘTE ȘI:

Actor celebru, acuzat de fraudarea unor bătrâni! Câți bani a sustras de la victimele sale

”Escrocul de pe Tinder”, decizie neașteptată după ce a scăpat de închisoare. Își lansează propria aplicație de dating

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
A murit la doar 31 de ani, după ce ar fi urmat sfaturile primite de la ChatGPT! Familia tinerei a dat în judecată compania OpenAI
A murit la doar 31 de ani, după ce ar fi urmat sfaturile primite de la ChatGPT! Familia tinerei a dat în judecată compania OpenAI
Accident cumplit pe DN 6! Un mort și un rănit după un impact devastator între o mașină și un TIR
Accident cumplit pe DN 6! Un mort și un rănit după un impact devastator între o mașină și un TIR
Scapă de impozitul dublu, dar nu și de amenzi! Ce obligații au acum proprietarii cu balcoane închise
Scapă de impozitul dublu, dar nu și de amenzi! Ce obligații au acum proprietarii cu balcoane închise
Când scăpăm de ploi în București. Meteorologii au anunțat ce se întâmplă în prima parte a lunii noiembrie
Când scăpăm de ploi în București. Meteorologii au anunțat ce se întâmplă în prima parte a lunii noiembrie
Doliu în muzică! Un cântăreț, fost participant la Eurovision, a murit
Doliu în muzică! Un cântăreț, fost participant la Eurovision, a murit
Criza din Polonia, EXPLICATĂ: Cum s-a ajuns la HAOSUL de la Varșovia și ce urmează
Mediafax
Criza din Polonia, EXPLICATĂ: Cum s-a ajuns la HAOSUL de la Varșovia și ce urmează
Fostul premier al Poloniei, Mateusz Morawiecki, intervine în criza politică și anunță moțiune pentru dărâmanrea guvernului Tusk. Cine ar putea să îi ia locul
Gandul.ro
Fostul premier al Poloniei, Mateusz Morawiecki, intervine în criza politică și anunță moțiune pentru dărâmanrea guvernului Tusk. Cine ar putea să îi ia locul
„O oportunitate de a face mulți bani”. A renunțat la sport și acum face avere dintr-o platformă pentru adulți
Prosport.ro
„O oportunitate de a face mulți bani”. A renunțat la sport și acum face avere dintr-o platformă pentru adulți
Povestea reală și traumatizantă care a inspirat „Tăcerea Mieilor”, unul dintre cele mai bune filme din lume
Adevarul
Povestea reală și traumatizantă care a inspirat „Tăcerea Mieilor”, unul dintre cele mai bune filme din lume
VIDEO Dispariția celor trei frați din Sălaj: un cioban ar fi văzut unul dintre copii cu un bărbat. Anchetatorii iau în calcul răpirea
Digi24
VIDEO Dispariția celor trei frați din Sălaj: un cioban ar fi văzut unul dintre copii cu un bărbat. Anchetatorii iau în calcul răpirea
De ce unii oameni rămân lucizi deși au Alzheimer? Indiciul SURPRINZĂTOR
Mediafax
De ce unii oameni rămân lucizi deși au Alzheimer? Indiciul SURPRINZĂTOR
Cine este și cum arată prima soție a lui Radu Vâlcan. Prezentatorul de la „Insula iubirii” s-a căsătorit la 26 de ani. De ce au ajuns să divorțeze?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este și cum arată prima soție a lui Radu Vâlcan. Prezentatorul de la „Insula iubirii” s-a căsătorit la 26 de ani. De ce au ajuns să divorțeze?
„Eu poruncesc!”. Bianca Drăgușanu, fosta iubită a lui Cristea, apariție hot într-un costum de Cat Woman
Prosport.ro
„Eu poruncesc!”. Bianca Drăgușanu, fosta iubită a lui Cristea, apariție hot într-un costum de Cat Woman
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Saveta Bogdan dă de pomană de Moșii de toamnă și pentru foștii soți: „S-au dus cu alte femei, dar eu tot le aprind lumânări”. Cum arată coliva cu 4 etaje
Click.ro
Saveta Bogdan dă de pomană de Moșii de toamnă și pentru foștii soți: „S-au dus cu alte femei, dar eu tot le aprind lumânări”. Cum arată coliva cu 4 etaje
VIDEO Mașina Anului 2027, premieră în industria auto europeană. Toate modelele din marea finală sunt 100% electrice
Digi 24
VIDEO Mașina Anului 2027, premieră în industria auto europeană. Toate modelele din marea finală sunt 100% electrice
VIDEO Dispariția celor trei frați din Sălaj: un cioban ar fi văzut unul dintre copii cu un bărbat. Anchetatorii iau în calcul răpirea
Digi24
VIDEO Dispariția celor trei frați din Sălaj: un cioban ar fi văzut unul dintre copii cu un bărbat. Anchetatorii iau în calcul răpirea
Cât costă un Volvo XC40 second-hand în România? Un SUV suedez din 2021 atrage atenția prin dotări
Promotor.ro
Cât costă un Volvo XC40 second-hand în România? Un SUV suedez din 2021 atrage atenția prin dotări
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Furnizorul de energie a fost victima unui atac cibernetic
go4it.ro
Furnizorul de energie a fost victima unui atac cibernetic
Consumul zilnic de alune ar putea contribui la protejarea creierului
Descopera.ro
Consumul zilnic de alune ar putea contribui la protejarea creierului
Prism Collection, o nouă gamă de accesorii transparente pentru PS5
Go4Games
Prism Collection, o nouă gamă de accesorii transparente pentru PS5
Fostul premier al Poloniei, Mateusz Morawiecki, intervine în criza politică și anunță moțiune pentru dărâmanrea guvernului Tusk. Cine ar putea să îi ia locul
Gandul.ro
Fostul premier al Poloniei, Mateusz Morawiecki, intervine în criza politică și anunță moțiune pentru dărâmanrea guvernului Tusk. Cine ar putea să îi ia locul
Se anunță PRIMELE NINSORI! Țara va fi împărțită în două de vreme...
Mediafax Italia
Se anunță PRIMELE NINSORI! Țara va fi împărțită în două de vreme...
A MURIT în ”trenul groazei”! Unde se afla în momentul impactului atleta de 24 de ani
Mediafax Spania
A MURIT în ”trenul groazei”! Unde se afla în momentul impactului atleta de 24 de ani
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.