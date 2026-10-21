Actor celebru, acuzat de fraudarea unor bătrâni! Câți bani a sustras de la victimele sale

Erik von Detten, actorul care a devenit cunoscut în anii 2000 datorită aparițiilor în producții Disney precum „The Princess Diaries” și „Brink!”, se află în centrul unui scandal financiar de amploare în Statele Unite. Vedeta în vârstă de 44 de ani este vizată de un proces în California, în care doi soți pensionari îl acuză de fraudă și abuz asupra persoanelor vârstnice. Potrivit acuzațiilor, cei doi ar fi investit peste două milioane de dolari în monede de aur comercializate de compania Rosland Capital, iar pierderile lor s-ar ridica la aproximativ 900.000 de dolari.

Cazul a atras atenția în contextul prăbușirii financiare a companiei pentru care lucra fostul actor. Rosland Capital, specializată în comercializarea metalelor prețioase, a intrat în faliment în luna iulie, lăsând în urmă datorii de aproximativ 64 de milioane de dolari și active evaluate la numai 500.000 de dolari. Situația a declanșat verificări privind activitatea firmei și modul în care au fost gestionate fondurile provenite de la clienți.

Actorul Erik von Detten ar fi fraudat bătrâni

Sheila Greenberg, în vârstă de 85 de ani, și soțul său, Norman Greenberg, în vârstă de 97 de ani, sunt cei care au deschis acțiunea în instanță împotriva lui Erik von Detten și a companiei Rosland Capital. Potrivit informațiilor prezentate în dosar, cuplul a intrat în contact cu firma în 2020, după ce a urmărit o reclamă televizată care promova investițiile în aur.

Cei doi pensionari au fost ulterior puși în legătură cu actorul, care se alăturase companiei în 2018, după ce își redusese considerabil activitatea în industria cinematografică. Investiția realizată prin intermediul Rosland Capital ar fi depășit două milioane de dolari, însă valoarea pierderilor reclamate de soții Greenberg este estimată la aproximativ 900.000 de dolari.

Una dintre problemele semnalate în proces vizează diferența dintre sumele achitate pentru monedele de aur și valoarea lor reală. Potrivit acuzațiilor, produsele ar fi fost comercializate la prețuri considerabil mai mari decât valoarea metalului prețios pe care îl conțineau, ceea ce ar fi provocat pierderi importante pentru cumpărători.

„Este una dintre sutele de astfel de povești. Creditorii au descris experiențe remarcabil de asemănătoare: câștigarea încrederii, inovcarea expertizei, încurajarea clienților să se bazeze pe aceasta și, în cele din urmă, pierderea unor economii substanțiale, fără nicio informație despre locul în care au ajuns banii lor”, potrivit comitetul creditorilor.

Ce rol ar fi avut Erik von Detten în afacerea cu metale prețioase

După ce s-a îndepărtat treptat de actorie, Erik von Detten și-a orientat cariera către domeniul vânzărilor și al serviciilor financiare. Acesta s-a alăturat Rosland Capital în 2018, iar numele său apare acum în dosarele legate atât de procesul intentat de soții Greenberg, cât și de ancheta privind falimentul companiei.

Comitetul creditorilor încearcă să obțină obligarea actorului la depunerea unei mărturii, pentru a clarifica rolul pe care l-ar fi avut în activitatea comercială a firmei și în împrejurările care au dus la prăbușirea acesteia.

Un alt aspect analizat privește sistemul de remunerare al reprezentanților de vânzări. Potrivit documentelor judiciare, aceștia puteau primi comisioane cuprinse între 15% și 35% din profitul aferent comenzilor, inclusiv în situațiile în care tranzacțiile erau ulterior anulate și clienții își recuperau banii. Acest mecanism ridică întrebări cu privire la stimulentele financiare oferite angajaților și la modul în care erau gestionate relațiile cu persoanele care cumpărau produsele companiei.

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