Doliu în muzică! Un cântăreț, fost participant la Eurovision, a murit

Doliu în muzică! Un cântăreț, fost participant la Eurovision, a murit
Cântărețul și compozitorul Eddi Friel a încetat din viață la vârsta de 64 de ani/ sursă foto: social media
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Este doliu în comunitatea Eurovision din întreaga lume! Cântărețul și compozitorul Eddi Friel a încetat din viață la vârsta de 64 de ani. Artistul a reprezentat Irlanda la concursul Eurovision din 1995. 

Legenda Eurovision a Irlandei, Eddie Friel, care a interpretat piesa „Dreamin” la ediția din 1995 a concursului internațional de muzică, desfășurată la Dublin, avea 64 de ani și locuia de ceva timp în Innsbruck, Austria. Potrivit presei internaționale, artistul suferea de o boală incurabilă.

„Eddie va fi regretat și amintit cu drag de către surorile sale, cumnații, nepoatele, nepoții, rudele apropiate și prieteni. Fie ca sufletul său blând să se odihnească în pace”, a fost mesajul transmis de familia artistului.

În martie 1995, Eddie Friel a câștigat selecția irlandeză pentru Eurovision, organizată la Opera din Cork, cu piesa „Dreamin’”, compusă de Richard Abbott și Barry Woods. Au concurat opt artiști, iar câștigătorul a fost ales de zece jurii regionale. Locul 14 pe care l-a ocupat la Eurovision, la Point Theatre din Dublin, în 1995, a pus capăt seriei de trei ani în care Irlanda a câștigat concursul. După Eurovision, Friel a continuat să lanseze piese sub propriul nume și a continuat să susțină concerte live după ce s-a mutat în Austria.

Eddie Friel – pe scena Eurovision (1995)

Artistul Eddie Friel avea 64 de ani

Născut în Belfast și crescut în Donegal, și-a început cariera muzicală ca profesor în 1986, înainte de a deveni interpret, și a fost un oaspete obișnuit al scenelor din Irlanda de Nord în anii ’90. A cântat și a fost în turneu alături de mai mulți artiști de renume și a cântat la pian, orgă și sintetizator.

În 1986, a început să lucreze ca profesor de muzică. Cu toate acestea, a renunțat la catedră după un an pentru a se concentra pe interpretare și compoziție. A cântat în baruri cu pian și în alte localuri din toată Irlanda, iar primele sale proiecte l-au dus și în Canada și în alte țări europene. Printre celelalte activități ale sale s-au numărat regia muzicală la Belfast Arts Theatre și aranjamentele pentru o companie de balet scoțiană.

Cântărețul și compozitorul Eddi Friel a încetat din viață la vârsta de 64 de ani/ sursă foto: captură video YouTube

Eddie Friel a lucrat ca pianist în turnee alături de Van Morrison și a contribuit la albumul dublu al acestuia din 1991, „Hymns to the Silence”. Pe acest album, el a cântat la pian, orgă și sintetizator. A cântat la pian în piesele „I’m Not Feeling It Anymore”, „I Can’t Stop Loving You” și „Green Mansions” și a împărțit partitura de orgă cu Georgie Fame în piesa care dă titlul albumului. De asemenea, a cântat la sintetizator în piesa „Be Thou My Vision”, la care au participat și The Chieftains.

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