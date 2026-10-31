Începe amenajarea Târgului de Crăciun din București. PMB anunță restricții de circulație

Primăria Municipiului București demarează amenajarea Târgului de Crăciun din Piața Constituției, urmând să fie impuse mai multe restricții de circulație. Care sunt bulevardele și străzile afectate.



Potrivit unui comunicat de presă al Primăriei Capitalei, lucrările de organizare al Târgului de Crăciun din Piața Constituției încep de luni, 2 noiembrie 2026. Tot de luni, autoritățile au anunțat restricții de circulțaie pe banda III adiacentă Pieței Constituției, aferentă bretelelor sediilor Parchetului General și Ministerului Finanțelor.

„De luni seară începem amenajările: montăm 133 de căsuțe, bradul înalt de 30 de metri, confecționat din plasă de LED-uri, roata panoramică și caruselul. Târgul de Crăciun de anul acesta va fi același nivel de dotări precum cel din anii trecuți, DAR va costa cu 5.000.000 de lei mai puțin. În plus, vom aduce bani mai mulți din sponsorizări. Vendorii au fost selectați pentru prima dată de o comisie lipsită de ingerințe politice”, informează Primăria Capitalei.

Restricții de trafic în București

În perioada 25 noiembrie, ora 20:00 – 2 decembrie, ora 20:00, restricțiile de circulație sunt pentru prima bandă a Bulevardului Libertății, pe sensul dinspre Bulevardul Națiunile Unite către Calea 13 Septembrie.

În paralel, restricțiile de circulație se vor desfășura în perioada 24 noiembrie – 30 decembrie pe segmente ale primei benzi a bulervadului Națiunilor Unite, pe sensul dinspre Calea 13 Septembrie către bulevardul Națiunilor Unite, între Calea 13 Septembrie și alveola Parchetului General, respectiv între alveola Ministerului Finanțelor și breteaua către bulevardul Națiunilor Unite.

De asemenea, în perioadele 27–30 noiembrie, 1 decembrie, 4–6 decembrie, 11–13 decembrie și 18–27 decembrie 2026, între orele 16:00–02:00: pe Bd. Unirii, între Bd. I.C. Brătianu și Piața Constituției, inclusiv cele două bretele adiacente, și pe Bd. Libertății, pe ambele sensuri, între Bd. Națiunile Unite și Calea 13 Septembrie.

În perioada 26 noiembrie – 27 decembrie, autoritățile vor amenaja trei treceri de pietoni temporare: una pe breteaua Bd. Unirii pe latura Ministerului Finanțelor și două pe breteaua de acces către Piața Constituției dinspre Calea 13 Septembrie. Târgul își va deschide porțile pe 27 noiembrie și va putea fi vizitat timp de o lună – până pe 27 decembrie.