Ce salariu câștigă Tudor Chirilă la Vocea României. Fratele său, Ionuț, l-a dat de gol: ”E prea de tot”

Tudor Chirilă este unul dintre cei mai apreciați artiști din România, iar parcursul său la Vocea României demonstrează că și-a câștigat un loc important în istoria emisiunii de la PRO TV. Este cel mai longeviv antrenor al show-ului muzical și are cele mai multe trofee obținute cu elevii săi. Fratele lui, Ionuț Chirilă, a dezvăluit ce sumă ar încasa ca și jurat.

Tudor Chirilă s-a alăturat echipei de antrenori în 2014, începând cu cel de-al patrulea sezon al emisiunii. De atunci, a rămas una dintre figurile centrale ale formatului și a reușit să obțină cele mai multe victorii în competiție. În septembrie 2026, artistul a revenit pe scaunul de antrenor în sezonul cu numărul 14.

Artistul se luptă pentru un nou trofeu alături de ceilalți antrenori de la Vocea României, Smiley, Irina Rimes și echipa formată din Horia Brenciu și Theo Rose. Toți își pregătesc concurenții și încearcă să descopere vocea care va cuceri publicul și va câștiga marele premiu. Emisiunea de la PRO TV continuă să se bucure de interesul unui număr mare de telespectatori, care urmăresc evoluția participanților și duelurile muzicale din fiecare ediție.

Ce salariu primește Tudor Chirilă la Vocea României

De-a lungul anilor, Tudor Chirilă a câștigat de opt ori concursul, iar în 2025 a obținut o nouă victorie alături de concurenta din echipa sa, Alessia Pop. Rezultatele sale l-au transformat în antrenorul cu cele mai multe trofee din istoria show-ului.

Succesul artistului vine și cu o remunerație pe măsură, cel puțin potrivit declarațiilor făcute de fratele său. Ionuț Chirilă a vorbit despre suma pe care Tudor ar primi-o de la PRO TV pentru rolul său în emisiune, estimând că aceasta s-ar ridica la aproximativ 100.000 de euro.

Tehnicianul a făcut referire la această sumă într-o discuție despre competiție și a spus, în glumă, că fratele său ar putea să nu mai câștige și în acest sezon.