Teodora Sava spune totul despre experiența de la Vocea României: „M-au certat că nu l-am ales pe Tudor Chirilă”

Teodora Sava este românca ce a reușit să impresioneze juriul de la The Voice UK, dar și pe cel de la Vocea României, în aceeași perioadă. Dacă în Marea Britanie l-a ales pe post de coach pe Will.i.am, în țara noastră, alegerea Teodorei au fost Theo Rose și Horia Brenciu. Puțini știu că Theo Rose și concurenta se cunosc de mulți ani, încă de când erau mici și participau la diverse concursuri și festivaluri. Invitată la CANCAN Exclusiv, Teodora ne-a povestit totul despre experiența din cadrul emisiunii și care este motivul petru care a fost certată în mediul online.

Românca noastră nu i-a impresionat doar pe britanici, ci și juriul de la Vocea României. Și pe bună dreptate, cântă dumnezeiește și are planuri mari de viitor. În momentul în care a participat la audiții, reacția lui Theo Rose a fost evidentă, atunci când a întors scaunul împreună cu Horia Brenciu. Acum, Teodora ne povestește cum s-au cunoscut cele două, iar asta nu e tot! Pentru că și Horia Brenciu a recunoscut-o pe artistă, din perioada în care a participat la X Factor.

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Teodora Sava: Cu Theo și Horia a fost super fun până acum, îi iubesc maxim și mă bucur că i-am ales pe ei, chiar dacă sunt mulți cârcotași pe internet, care mă ceartă pentru că nu l-am ales pe Tudor. Eu înțeleg că el e câștigătorul din fiecare an, but still.

CANCAN.RO: Dar Theo te-a recunoscut imediat cum s-a întors, vă leagă o amiciție, am putea spune asta? Povestește-mi puțin, de unde vă cunoașteți.

Teodora Sava: Eu am tot fost la concursuri, și ea la fel. Eu pe Theo o știu de la festivaluri din toată țara, e diferență de 4-5 ani între noi și ea era în altă grupă de vârstă. La un moment dat, părinții noștri au început să vorbească, eu eram mai timidă, nu mă băgam în seamă cu fete mai mari decât mine. Părinții ei mă admirau foarte tare, că eram mică și cântam power la vârsta aceea. Apoi chiar și random mă susțineau în online, și Theo a menționat asta, că știe cât am muncit și mă bucur că mi-a urmărit activitatea, chiar dacă nu am mai păstrat legătura. M-a emoționat ce a zis ea pe scenă, că știe cât de mult am luptat pentru visul meu și se bucură că acum lumea mă poate cunoaște și ca persoană, nu arăt latura asta neapărat.

CANCAN.RO: Deci, cumva, alegerea a fost firească.

Teodora Sava: Da, și Horia, bineînțeles, pe Horia îl știu și de la X Factor, nu a fost antrenorul meu atunci, a fost Delia, dar și-a amintit de mine, mă ținea minte pentru că și el mă admira atunci de la X Factor, am fost până în semifinală.

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