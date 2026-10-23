Prezentatorul TV care va urca pe scena de la Vocea României. Theo Rose este singura care-l recunoaște!

Audițiile pe nevăzute de la Vocea României se apropie de final, iar antrenorii își completează ultimele locuri din echipe. Ediția din această seară promite momente neașteptate, concurenți surpriză și interpretări care vor stârni reacții puternice din partea celor aflați în scaunele de jurat.

Pe măsură ce competiția intră în etapa decisivă a audițiilor pe nevăzute, scena Vocea României va aduce în fața publicului concurenți care vor reuși să surprindă atât antrenorii, cât și telespectatorii. Printre momentele care se anunță memorabile se numără apariția unui participant care vorbește despre un nou început în cariera sa și prezența lui Cabral într-o ipostază complet diferită de cea cu care publicul este obișnuit.

Concurenți-surpriză pe scena Vocea României

Ediția din această seară va aduce în prim-plan concurenți care vor încerca să îi convingă pe antrenori să își întoarcă scaunele și să le ofere un loc în echipele lor. Unul dintre momentele urmărite va fi cel al unui participant care își descrie prezența în concurs drept un nou început.

„Simt că o iau de la zero. Îmi dau un restart onest. Nu sunt vedetă, sunt un simplu concurent și am venit să-mi încerc șansa la Vocea României”.

Identitatea celui care face această declarație urmează să fie dezvăluită în timpul emisiunii, într-un moment care promite să capteze atenția publicului.

Cabral urcă pe scenă în postura de concurent

Una dintre cele mai mari surprize ale serii va fi apariția lui Cabral pe scena Vocea României. Cunoscutul prezentator va intra în competiție în postura de concurent, provocând reacții imediate în rândul antrenorilor.

Theo Rose va fi prima care îl va recunoaște și va exclama:

„E Cabral! Asta da surpriză!”.

Momentul său va fi apreciat și de Smiley, care va evidenția emoțiile resimțite de acesta în timpul prestației.

„S-au simțit emoțiile din glasul lui – dovadă că și după peste 20 de ani de televiziune, vii aici, la Vocea României, și tot te copleșesc emoțiile. Mă bucur foarte tare că se întorc Băieți buni!”.

Patru scaune întoarse și reacții puternice din partea antrenorilor

Pe lângă aparițiile-surpriză, ediția va include și un concurent care va reuși să întoarcă toate cele patru scaune, impresionând antrenorii prin interpretarea sa.

Smiley va remarca timbrul vocal al concurentului, în timp ce Tudor Chirilă va mărturisi că momentul artistic l-a transportat într-o stare profundă de emoție și reflecție.

„Eram pierdut, eram transportat într-o altă lume, în alte gânduri”.

La rândul său, Theo Rose va aprecia sinceritatea și autenticitatea prestației.

„Ai știut să te arăți prin ceea ce cânți”.

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