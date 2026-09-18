Cine este Tudor Gavrilă, tânărul de 20 de ani pentru care Irina Rimes i-a dat superblock lui Tudor Chirilă

S-a încins scena la „Vocea României”! Tudor Gavrilă, un tânăr de doar 20 de ani, a intrat în ediția din această seară și a făcut ceea ce mulți concurenți doar visează: a întors toate cele 4 scaune! Dar adevărata lovitură a venit imediat după. Tudor Chirilă îl voia în echipa lui, numai că Irina Rimes i-a tăiat elanul pe loc și i-a dat „Super Block”!

Și gata, Chirilă a fost scos din schemă. Numai că Tudor Gavrilă nu este doar puștiul care a dat peste cap „Vocea”. În spatele prestației care i-a făcut pe jurați să vorbească despre un posibil mare câștigător se ascunde o poveste care schimbă complet imaginea de pe scenă.

Cine e Tudor Gavrilă, senzația de la „Vocea României”

Are doar 20 de ani, dar trăiește pentru muzică. Tudor Gavrilă este student în anul III la Conservator, la Compoziție muzică pop, iar visul de a ajunge la „Vocea României” nu a apărut peste noapte. De patru ani își dorea să ajungă pe scena emisiunii, dar abia acum și-a făcut curaj.

Și bine a făcut, pentru că, după primele acorduri, antrenorii au început să întoarcă scaunele unul după altul. Tânărul a cântat „Gethsemane”, iar prestația lui a făcut ravagii. Patru scaune întoarse, patru antrenori interesați și un concurent care, dintr-o dată, a devenit miza serii.

Doar că unul dintre ei a rămas cu buza umflată. Tudor Chirilă era în stare să dea orice pentru tânărul de la Conservator, dar Irina Rimes a apăsat „Super Block”

Antrenorul s-a enervat când a realizat că nu mai poate lupta pentru Tudor Gavrilă. Și cum situația era deja suficient de tensionată, mama concurentului a reacționat și ea imediat.

„Nu, nu, nu! Refuz!”, a spus mama concurentului când a văzut că Irina l-a blocat pe Tudor Chirilă.

Irina Rimes a încercat să-i explice că totul face parte din joc și că, dacă a recurs la această armă, a făcut-o pentru că vocea lui Tudor a impresionat-o.

„Mama, îmi pare rău, dar există niște reguli la Vocea României de care ne folosim. Asta este una dintre arme și eu astăzi am folosit-o pentru că îmi place foarte mult vocea băiatului dumneavoastră”, i-a spus Irina Rimes.

Parcă producătorii emisiunii au scris scenariul special pentru el. Tudor Chirilă a fost blocat de Irina, iar apoi a mai primit o „surpriză”: concurentul care i-a scăpat printre degete poartă același prenume ca el. Tudor! De aici, glumele au curs fără oprire.

„Ar fi frumos și cred că spectatorii s-ar bucura ca noi să avem un Tudor cu care chiar să fraternizăm… Adică să venim în echipă să ne bucurăm de muzică, nu să urle”, i-a spus Brenciu. „Măcar să apuc să lucrez cu un Tudor frumos, talentat și deștept!”, a spus Theo Rose.

Irina Rimes, aspru criticată în online după moment!

Iar după toată această nebunie, Tudor Gavrilă a trebuit să aleagă. El a anunțat că va merge în echipa lui Theo Rose și a lui Horia Brenciu, spre nemulțumirea Irinei Rimes. Cei doi nu s-au ferit să spună că tânărul este un fenomen și că prestația lui i-a lăsat fără cuvinte.

Momentul lui Tudor Gavrilă a lăsat urme și după ce s-au stins luminile de pe scenă. Irina Rimes a ajuns în centrul criticilor după ce a folosit „Super Block”-ul și l-a împiedicat pe Tudor Chirilă să-l ia în echipa sa. Internauții și fanii emisiunii au reacționat imediat și au considerat că tânărul ar fi trebuit să aibă șansa de a lucra alături de antrenorul pe care îl admira.

Comentariile nu s-au oprit aici. Au fost și internauți care i-au transmis Irinei Rimes, în termeni foarte duri, că ar trebui să renunțe la „Vocea României”, invocând faptul că nu a câștigat până acum niciun sezon. Astfel, gestul făcut pentru a pune mâna pe un concurent dorit de toți antrenorii a venit la pachet cu un val de reproșuri în mediul online.

Drama prin care a trecut tânărul

Un alt lucru care a atras atenția a fost că în spatele puștiului care i-a cucerit pe jurați există însă o dramă pe care puțini o știu. La 18 ani, când viața lui ar fi trebuit să însemne bacalaureat, facultate și planuri pentru viitor, Tudor a primit o lovitură cumplită. Pe 4 ianuarie, la patru ore după ce tatăl lui suferise un AVC, Tudor a mers să-l vadă.

L-a rugat să-i dea un semn, dar nu a primit niciun răspuns. Atunci a făcut singurul lucru pe care știa că îl poate face. A început să-i cânte „Somewhere over the rainbow”. Și atunci, tatăl lui a început să plângă.

Pentru Tudor, acele lacrimi au însemnat enorm. A fost momentul în care a înțeles că muzica putea să-i țină conectați chiar și atunci când cuvintele nu mai ajutau.

Totul s-a întâmplat într-un moment în care Tudor abia împlinise 18 ani. Trebuia să dea bacul și să înceapă un nou capitol al vieții. În paralel, familia avea de înfruntat tratamentul tatălui său și o operație pe cord deschis. În doar o săptămână, tatăl lui Tudor și-a pierdut atât capacitatea de a vorbi, cât și pe cea de a scrie. Și atunci, între tată și fiu, muzica a devenit singura formă de comunicare.

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