Ce i-a mărturisit Lorenzo ispitei Andrușca. Nattasha a rămas mută de uimire când a văzut imaginile

Lorenzo și Nattasha Black au venit la Insula Iubirii pentru a-și testa relația și pentru a vedea dacă sentimentele lor rezistă provocărilor din Thailanda. În cadrul emisiunii, concurentul a vorbit deschis despre modul în care privește iubirea și despre convingerea că fericirea personală nu ar trebui să depindă în totalitate de parteneră.

Lorenzo a vorbit deschis despre relația sa și despre experiența de la Insula Iubirii. Într-o discuție cu ispita Andrușca, concurentul a oferit mai multe detalii despre modul în care își dorește să fie aventura din Thailanda.

Ce i-a spus Lorenzo ispitei Andrușca

Concurentul a recunoscut că, în viața de zi cu zi, nu obișnuiește să interacționeze cu atât de multe femei, sugerând că o astfel de situație ar putea provoca tensiuni în cuplu. Totodată, concurentul a menționat încă o dată că iubita lui, Nattasha, este dominatoare, dar a precizat că participarea la emisiune i-a oferit și o experiență nouă, de care simțea că avea nevoie.

„Și eu în jurul partenerei mele nu sunt așa, acum eu sunt eu, n-am apucat în relația mea să interacționez cu atâtea fete, că ieșea bătaie. E dominatoare, asta e meseria ei. Și experiență nouă, plus că eu aveam nevoie de un concediu, vrei să te mint.”, a spus Lorenzo.

În ceea ce privește viitorul relației, Lorenzo consideră că testul de la „Insula Iubirii” îi poate apropia sau îi poate determina să se despartă de Nattasha. El a explicat că niciunul dintre parteneri nu ar trebui să își pună toată fericirea în mâinile celuilalt și că, uneori, nici măcar nu este complet sigur pe propriile sentimente.

„Chestia asta pentru noi, ori ne despărțim, ori plecăm mai puternici. Nici ea nu are 100% în mine, nici eu în ea. Nici în mine nu am”, a a mai spus concurentul.

Ce ar face Lorenzo dacă Nattasha ar călca strâmb

Concurentul a vorbit și despre posibilitatea ca Nattasha să îl înșele. Deși o astfel de situație l-ar răni, acesta a mărturisit că ar privi-o și ca pe o confirmare că nu a pierdut mai mult timp într-o relație care nu funcționa.

Lorenzo a subliniat că știe să fie fericit și singur, fără să depindă de un partener pentru a-și construi o viață împlinită. Andrușca a fost de acord cu această perspectivă, susținând că fiecare om ar trebui să își găsească propria fericire.

„Dacă ea ar călca strâmb, i-ar părea rău că sunt sentimente la mijloc pentru conexiune, dar m-aș și bucura, că n-am mai pierdut timpul. Eu pot trăi fericit și singur. Fericirea mea nu depinde de partener, pot să-mi fac fericirile mele și singur”, a mai spus Lorenzo.

După ce i-a spus Lorenzo, ispita Andrușca a fost de acord cu perspectiva lui și a răspuns simplu: „Așa trebuie să fie.”

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