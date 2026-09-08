Câți bani câștigă Nattasha din job-ul ei de dominatoare, în Anglia. Concurenta de la Insula Iubirii face o avere în doar câteva ore

Nattasha a reușit să atragă atenția încă din prima ediție a sezonului 10 de la Insula Iubirii. Bruneta în vârstă de 31 de ani formează un cuplu cu Lorenzo, însă povestea lor nu este singurul aspect care i-a făcut pe telespectatori să vorbească despre ea. Meseria pe care o practică în Anglia de mai mulți ani a stârnit un interes uriaș, mai ales datorită veniturilor pe care le poate obține.

Nattasha lucrează ca dominatoare de aproximativ șapte ani, o profesie pentru care s-a pregătit într-o școală specializată din Londra. După finalizarea cursurilor și obținerea diplomei, aceasta a început să ofere sesiuni profesionale. Activitatea presupune, în cazul ei, un rol bazat pe autoritate, reguli și disciplină.

Potrivit unei estimări realizate în funcție de tarifele practicate în Marea Britanie, o sesiune de o oră poate costa între 300 și 500 de lire sterline, în funcție de serviciile solicitate. La un tarif mediu de aproximativ 400 de lire și patru clienți într-o zi, venitul poate ajunge la circa 1.600 de lire pe zi.

Nattasha a precizat că nu lucrează zilnic, ci aproximativ șapte-opt zile pe lună. În aceste condiții, veniturile lunare estimate s-ar putea situa între 10.000 și 12.000 de lire sterline, echivalentul a aproximativ 11.500-14.000 de euro.

Cine sunt clienții brunetei

Bruneta a dezvăluit că printre clienții săi se află persoane cu funcții importante, care apelează la astfel de experiențe pentru a ieși din rutina de zi cu zi și pentru a renunța, temporar, la control.

„Am văzut că este la Londra școală de dominație, m-am înscris, am făcut cursul, am făcut orele, am și diplomă, iar când am terminat școala am început să fac sesiuni (…) Oameni cu funcții foarte înalte (n.r. sunt clienții ei), care, la rândul lor, vor să fie conduși de cineva. Nu este niciun contact între nimeni, este doar ordine și disciplină. Eu din asta trăiesc”, a povestit Nattasha Black, la Insula Iubirii.

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