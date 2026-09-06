Cât costă să faci școala de dominatoare ca Nattasha Black de la Insula Iubirii? Doar biciul e 300 de lire

Concurenta care a atras cel mai mult atenția până acum la Insula Iubirii 2026 este Nattasha Black. Atenția s-a concentrat pe iubita lui Lorenzo datorită meseriei pe care aceasta o practică. Este dominatoare și profesează în Marea Britanie. Iar pentru a practica această meserie, bruneta a făcut o școală, iar cursurile nu sunt deloc ieftine. De asemenea, programa cuprinde mult mai multe decât ar crede unii.

Nattasha Black este dominatoare de șapte, face bani frumoși din această meserie și muncește doar 7-8 zile pe lună. Tânăra de 31 de ani a mărturisit că înainte de a intra pe piața muncii a făcut o școală în acest domeniu, iar abia după ce a obținut diploma a putut profesa.

„Am văzut că este la Londra școală de dominație, m-am înscris, am făcut cursul, am făcut orele, am și diplomă, iar când am terminat școala am început să fac sesiuni (…) Oameni cu funcții foarte înalte (n.r. sunt clienții ei), care, la rândul lor, vor să fie conduși de cineva. Nu este niciun contact între nimeni, este doar ordine și disciplină. Eu din asta trăiesc”, a mărturisit Nattasha Black, la Insula Iubirii.

Școala de dominatoare

Deși Nattasha Black nu a dezvăluit exact numele instituției la care a studiat, fanii Insula Iubirii au făcut cercetări și au venit cu toate detaliile. Și în prezent există o școală de dominatoare în vestul Londrei, care a fost deschisă în anul 2015. „Taxa de școlarizare” este 2600 de lire sau 200 de lire pentru o oră de curs, 200 de lire pentru consultația inițială și 50 de lire pe oră pentru practică suplimentară cu modelul școlii.

Programul complet cuprinde consultația și 12 lecții, iar cursantele primesc la final un certificat de absolvire și un manual aferent pregătirii. Admiterea la aceste cursuri se face pe bază de dosar, iar singura condiție este ca participantele să aibă peste 18 ani. În rest nu există alte criterii legate de înălțime, greutate sau aspectul fizic.

Ritmul în care sunt parcurse „lecțiile” poate varia în funcție de fiecare cursantă. Acestea pot alege concentrarea pregătirii într-o perioadă scurtă, dar și varianta în care lecțiile sunt distribuite pe mai multe săptămâni. De asemenea, cursantele au nevoie și de accesorii, precum este biciul Nattashei, care costă în jur de 300 de lire.

Ce învață cursantele

În ceea ce privește „programa școlară”, aceasta include 12 discipline: pedepse corporale, educație tehnologică prin noduri, anatomie, istorie și psihologie, activități practice, fizică, negociere, educație antreprenorială, protecția muncii și educație pentru sănătate.

Contrar a ce ar putea crede unii, cursantele studiază multe lucruri. Acestea învață despre psihologia dinamicii dintre persoana dominantă și cea care acceptă rolul de supunere, stabilirea și negocierea limitelor. Se pune accentul și pe identificarea riscurilor și modului în care trebuie purtată discuția cu un client înaintea unei sesiuni.

De asemenea, cele care vor să facă o carieră din asta, cum este cazul concurentei de la Insula Iubirii, studiază și elementele legate de zona de business și principiile de bază ale promovării serviciilor.

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Foto: Instagram