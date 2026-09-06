Organizatorii Met Gala caută o soluție de urgență după scandalul John Galliano. Care sunt cele trei variante luate în calcul

Organizatorii Met Gala au rămas cu numai câteva luni pentru a regândi ediția din 2027, după anularea expoziției dedicate lui John Galliano. Pregătirile pentru proiect erau deja avansate, iar Costume Institute trebuie acum să găsească rapid un înlocuitor. Pe masă se află trei variante, iar cea mai drastică dintre ele ar fi chiar anularea galei.

Metropolitan Museum of Art se află într-o cursă contra cronometru după ce expoziția „John Galliano: Horizons”, care urma să stea la baza Met Gala 2027, a fost abandonată, potrivit Page Six.

Muzeul și designerul au anunțat pe 31 august că proiectul nu va mai avea loc, după controversele provocate de trecutul lui Galliano. Met a precizat că va anunța ulterior o nouă expoziție pentru primăvara anului viitor și planurile pentru Met Gala 2027.

Problema este timpul. Organizarea unei expoziții de amploarea celor prezentate anual de Costume Institute necesită o perioadă îndelungată de pregătire, iar pentru proiectul Galliano se lucrase deja la identificarea și obținerea unor piese din diferite arhive. Organizatorii au acum aproximativ nouă luni pentru a găsi o soluție, iar trei variante ar fi luate în calcul.

O expoziție programată pentru anii următori ar putea fi devansată

Prima variantă ar fi ca organizatorii să apeleze la unul dintre proiectele pe care le au deja în pregătire pentru anii următori și să-l transforme în expoziția din primăvara lui 2027. O asemenea soluție ar avea avantajul existenței unui concept deja stabilit și a unei părți din cercetarea necesară.

Problema rămâne însă timpul. Expozițiile Costume Institute sunt pregătite cu mult înainte, iar obținerea obiectelor din colecții private, muzee și arhive poate necesita negocieri îndelungate. Din acest motiv, un proiect devansat pentru 2027 ar putea fi realizat la o scară mai redusă decât fusese prevăzut inițial.

Met ar putea folosi propria colecție de peste 35.000 de piese

A doua variantă ar permite muzeului să evite o parte dintre problemele provocate de termenul foarte scurt.

Costume Institute deține o colecție permanentă de peste 35.000 de obiecte vestimentare și accesorii, care acoperă mai multe secole de istorie a modei.

Organizatorii ar putea construi noua expoziție în jurul pieselor aflate deja în patrimoniul muzeului. În acest fel, ar exista mai puțină dependență de împrumuturile din exterior și de negocierile cu alte instituții sau colecționari.

Și această expoziție ar putea fi însă mai puțin amplă decât proiectele obișnuite, tocmai din cauza perioadei scurte rămase pentru pregătire.

Met Gala 2027 ar putea fi anulată

Cea de-a treia variantă este și cea mai radicală: anularea Met Gala 2027. Potrivit Page Six, aceasta ar reprezenta o soluție de ultimă instanță. Gala este principalul eveniment anual de strângere de fonduri pentru Costume Institute, astfel că renunțarea la ea ar avea consecințe financiare importante.

Met Gala a mai fost anulată în trecut. Evenimentul nu a avut loc în 2000, iar alte ediții au fost afectate de evenimente majore precum atentatele din 11 septembrie și pandemia de COVID-19.

Deocamdată, Metropolitan Museum of Art nu a anunțat anularea ediției din 2027. Instituția a precizat oficial doar că informațiile despre noua expoziție și despre viitoarea Met Gala vor fi comunicate ulterior.

De ce a fost anulată expoziția dedicată lui John Galliano

„John Galliano: Horizons” urma să prezinte cele patru decenii de carieră ale designerului, de la colecția sa de absolvire din 1984 până la perioadele petrecute la Givenchy, Dior și Maison Margiela. Ar fi fost doar a treia retrospectivă dedicată de Costume Institute unui designer aflat încă în viață.

Proiectul a provocat însă controverse din cauza declarațiilor antisemite și rasiste făcute în trecut de Galliano. În 2011, designerul a fost concediat de Dior după apariția unei înregistrări în care făcea afirmații antisemite într-un bar din Paris și a fost ulterior condamnat de justiția franceză.

Criticile au devenit și mai puternice după ce s-a constatat că Met Gala 2027 urma să aibă loc în aceeași zi cu Yom HaShoah, Ziua Comemorării Holocaustului. Lideri ai comunității evreiești, oficiali din New York și donatori ai muzeului s-au opus proiectului.

Galliano, care și-a cerut în repetate rânduri scuze pentru declarațiile din trecut, a anunțat în cele din urmă că este mai bine ca expoziția să nu mai aibă loc. El a explicat că nu dorește ca dezbaterea din jurul său să pună muzeul într-o situație dificilă sau să distragă atenția de la activitatea Costume Institute.

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