Mirela Vaida l-a judecat pe Cheloo înainte de Asia Express 2026. Ce a făcut-o să își schimbe părerea despre artist

Mirela Vaida participă la noul sezon Asia Express. Cheloo și Mihai Ban au acceptat, de asemenea, provocarea de a merge pe Drumul Mătăsii. Pentru că până acum nu au avut tangențe și provin din domenii diferite, prezentatoarea TV l-a judecat inițial pe artist.

Noul sezon Asia Express a început duminică, 6 septembrie, pe Antena 1. Concurenții au început direct probele, ceea ce i-a pus în dificultate. Aceștia au fost nevoiți să repare o căruță, să adune oi, iar în final să care bagajele pe un deal.

Mirela Vaida a mărturisit că l-a judecat greșit pe adversarul său, Cheloo, însă și-a schimbat părerea despre el după ce a ajutat-o chiar din prima zi.

Mirela Vaida l-a judecat pe Cheloo înainte de Asia Express

Ultima parte a primei probe le-a dat bătăi de cap Mirelei Vaida și colegei sale. Cele două erau aproape să se dea bătute, pentru că le era destul de dificil să își care bagajele pe deal.

Totuși, au dus la bun sfârșit misiunea cu ajutorul lui Cheloo. Astfel, prezentatoarea a dezvăluit că l-a judecat greșit pe artist, iar acum are o părere bună despre el, dând dovadă de omenie.

„Pe Cheloo nu am știut de unde să îl apucăm prima oară, pentru că el are o imagine de om intangibil. Nu îi intri foarte ușor în grații. Le mulțumim pentru tot. Ei puteau să fie primii, vă dați seama, dar au stat să ne ajute pe noi. Și-au pierdut locul întâi din cauza noastră. Sunt oameni de mare caracter (…) Aici, competiția o să te ducă în niște locuri unde nu poți să fii decât autentic”, a declarat Mirela Vaida la Asia Express.

Cheloo, reacție amuzantă după mulțumirile primite de la Mirela Vaida

Pentru ajutorul primit, Mirela Vaida a ținut să le mulțumească lui Cheloo și lui Mihai Ban. Cu toate acestea, concurentul a avut o reacție neașteptată.

Amuzat, el a explicat că a fost timp de 30 de ani elementul negativ și așa va rămâne întotdeauna.

„Noi ne-am asociat aici ca să îmi strici munca de 30 de ani? Lăsați-mă în pace, eu sunt elementul negativ întotdeauna”, a afirmat Cheloo.

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