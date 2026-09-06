Orașul izolat de restul lumii, unde soarele nu răsare 45 de zile. Străinii au nevoie de autorizație ca să intre

Orașul izolat de restul lumii, unde soarele nu răsare 45 de zile. Străinii au nevoie de autorizație ca să intre
Sursa foto: Shutterstock
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În nordul îndepărtat al Rusiei se află un oraș în care iarna soarele nu răsare timp de aproximativ 45 de zile, temperaturile pot coborî mult sub zero grade, iar străinii nu pot intra fără o autorizație specială. Norilsk este atât de izolat încât nu există niciun drum care să îl lege de restul rețelei rutiere a țării.

Norilsk se află în Siberia, la nord de Cercul Polar de Nord, și este unul dintre cele mai nordice orașe mari din lume. Condițiile extreme fac ca viața de aici să fie foarte diferită de cea din majoritatea orașelor.

Nu există o șosea care să lege Norilsk de restul Rusiei, astfel că principalele căi de acces sunt avionul și, în anumite perioade, transportul pe apă prin portul Dudinka, relatează The Guardian.

Izolarea nu este însă doar geografică. Accesul cetățenilor străini în Norilsk este restricționat, iar aceștia au nevoie de aprobarea autorităților ruse pentru a vizita zona. Norilsk face parte din teritoriile rusești cu acces reglementat pentru străini.

Soarele nu răsare timp de aproximativ 45 de zile

Unul dintre cele mai neobișnuite aspecte ale vieții în Norilsk este noaptea polară. În fiecare iarnă, aproximativ de la sfârșitul lunii noiembrie până la jumătatea lunii ianuarie, soarele nu urcă deasupra orizontului. Perioada durează în jur de 45 de zile. Asta nu înseamnă că orașul rămâne permanent în întuneric complet, deoarece în timpul zilei există o perioadă de crepuscul.

Iernile sunt și extrem de reci. Temperaturile coboară frecvent sub -30 de grade Celsius, iar vânturile puternice pot face condițiile și mai dificile.

Vara aduce fenomenul opus: soarele rămâne deasupra orizontului timp de săptămâni, în perioada cunoscută drept zi polară.

Orașul a fost construit cu ajutorul prizonierilor

Istoria orașului Norilsk este strâns legată de bogățiile minerale ale regiunii. Zona deține importante zăcăminte de nichel, cupru, cobalt și alte metale, iar dezvoltarea industrială a început în perioada sovietică.

O mare parte din infrastructura inițială a fost construită de deținuții din sistemul Gulag. Zeci de mii de prizonieri au fost trimiși în regiune începând din anii 1930 pentru a lucra în condițiile extreme din Arctica.

Exploatarea metalelor a transformat ulterior Norilsk într-un important centru industrial, dar a provocat și probleme grave de poluare. Activitatea minieră și metalurgică a făcut ca orașul să fie cunoscut mult timp drept unul dintre cele mai poluate locuri din lume.

În ciuda izolării, a frigului și a nopții polare, Norilsk este un oraș cu o populație de peste 170.000 de locuitori, demonstrând dimensiunea neobișnuită a unei așezări aflate atât de adânc în regiunea arctică.

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