EX-concurentul de la Insula Iubirii, acuzat de spălare de bani și evaziune fiscală. Case vândute la prețuri suspect de mici și o „notă de plată” uriașă!

EX-concurentul de la Insula Iubirii, acuzat de spălare de bani și evaziune fiscală. Case vândute la prețuri suspect de mici și o „notă de plată” uriașă!
Galerie Foto 5
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

De la „Insula Iubirii” direct în vizorul anchetatorilor! George Vornicu, fost concurent al celebrului reality-show, a ajuns în centrul unui dosar ce vizează suspiciuni de spălare de bani și evaziune fiscală, iar afacerile sale imobiliare au fost cele care au atras atenția autorităților. CANCAN.RO are toate detaliile!

Cunoscut publicului larg după participarea la „Insula Iubirii”, Vornicu Cristian George este de ani buni implicat în afaceri, inclusiv în zona imobiliară. Dacă telespectatorii l-au urmărit în Thailanda într-un decor cu tentații și teste de cuplu, de această dată numele său apare într-o poveste cu o miză mult mai serioasă: case, tranzacții și sume cu multe zerouri.

Două cartiere de locuințe construite și ulterior vândute ar fi ajuns acum sub lupa autorităților, iar primul dintre proiecte are în spate o poveste care ridică multe semne de întrebare.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
5 poze

Primul cartier, construit alături de fosta soacră

Primul proiect imobiliar ar fi fost dezvoltat de George Vornicu împreună cu fosta sa soacră. Este vorba despre un cartier format din cinci duplexuri, adică zece locuințe în total, care au fost ulterior date spre vânzare.

George Vornicu, fost concurent la Insula Iubirii

Numai că tocmai aici lucrurile încep să devină interesante. Potrivit informațiilor obținute, locuințele din primul cartier ar fi fost vândute la prețuri extrem de mici.

Dacă pe „Insula Iubirii” camerele de filmat erau cele care urmăreau fiecare mișcare a concurenților, acum afacerile fostului concurent au ajuns în atenția autorităților. Iar cifrele care apar în documentele fiscale sunt departe de a fi unele de trecut cu vederea.

Fiscul a pus lupa pe veniturile fostului concurent

Potrivit Deciziei de Impunere nr. BVR_AIF 2659/21.07.2025, comunicată la data de 24 iulie 2025 și emisă în urma verificării situației fiscale personale, au fost stabilite obligații suplimentare în valoare totală de 3.822.948 de lei.

Mai exact, documentul indică un impozit pe venit suplimentar de plată de 1.606.677 de lei, la care se adaugă creanțe fiscale de 2.216.271 de lei.

În total, vorbim despre aproape 3,83 milioane de lei, adică peste 750.000 de euro, la un calcul orientativ.

Concluziile verificărilor apar și în Raportul de verificare fiscală nr. 6 din 21.07.2025, înregistrat sub nr. BVR_AIF 2659/21.07.2025 și comunicat pe 24 iulie 2025.

Case la prețuri mici, cifre uriașe în actele fiscale

Aici apare și contrastul care pune întreaga poveste într-o lumină cu totul diferită. Concret, cele zece locuințe din primul cartier ar fi fost vândute la prețuri extrem de mici. În urma verificărilor, Fiscul a stabilit însă că George Vornicu are de achitat suplimentar aproape 4 milioane de lei. Din această sumă, aproximativ 1,6 milioane de lei reprezintă impozit pe venit stabilit în plus, iar alte 2,2 milioane sunt sume accesorii acumulate la obligația fiscală principală, precum dobânzi și penalități.

Mai mult, cele două cartiere de case vândute ar fi ajuns în centrul unui dosar în care sunt investigate suspiciuni privind spălarea de bani și evaziunea fiscală.

CITEȘTE ȘI: Ex-concurentul de la Insula Iubirii, chemat în instanță de fosta soție! După cinci ani de liniște, scandalul a izbucnit

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Naba a făcut prăpăd în Nuba! Ispita de la Insula Iubirii a fost greu de scos de pe ringul de dans
Naba a făcut prăpăd în Nuba! Ispita de la Insula Iubirii a fost greu de scos de pe ringul de dans
Rebecca Toma a căzut și ea în… ispită! Bruneta de la Insula Iubirii a cedat în fața unei tentații greu de refuzat. CANCAN.RO a prins-o în fapt
Rebecca Toma a căzut și ea în… ispită! Bruneta de la Insula Iubirii a cedat în fața unei tentații greu de refuzat. CANCAN.RO a prins-o în fapt
Narcis a fost doar o ispită: a sedus și s-a dus. Bianca Iotu a fost părăsită la bonfire-ul final!
Narcis a fost doar o ispită: a sedus și s-a dus. Bianca Iotu a fost părăsită la bonfire-ul final!
Prima concurentă care calcă strâmb la Insula Iubirii! Cade în ispită cu doi bărbați și o comite în mare, în pat și în baie, după doar 11 zile de “acomodare”
Prima concurentă care calcă strâmb la Insula Iubirii! Cade în ispită cu doi bărbați și o comite în mare, în pat și în baie, după doar 11 zile de “acomodare”
Top 20 vedete care au muncit pentru siluetă, nu glumă! Iulia Vântur, Anna Lesko sau Roxana Ciuhulescu, în ipostaze memorabile
Top 20 vedete care au muncit pentru siluetă, nu glumă! Iulia Vântur, Anna Lesko sau Roxana Ciuhulescu, în ipostaze memorabile
SURPRIZĂ la Arad: bolid de SUTE DE MII DE EURO, căutat în Cehia. CINE era la volan?
Mediafax
SURPRIZĂ la Arad: bolid de SUTE DE MII DE EURO, căutat în Cehia. CINE era la volan?
Bolojan se spală pe mâini și anunță că Executivul condus de el a guvernat corect, pentru interesele României, și că nu i-a mințit pe oameni
Gandul.ro
Bolojan se spală pe mâini și anunță că Executivul condus de el a guvernat corect, pentru interesele României, și că nu i-a mințit pe oameni
FOTO. Apariție incendiară a unei faimoase prezentatoare TV!
Prosport.ro
FOTO. Apariție incendiară a unei faimoase prezentatoare TV!
Viața cascadorului refugiat din Basarabia în 1944, care a jucat alături de Belmondo și Henry Fonda: Am fugit din România comunistă ca să ajung în California
Adevarul
Viața cascadorului refugiat din Basarabia în 1944, care a jucat alături de Belmondo și Henry Fonda: Am fugit din România comunistă ca să ajung în California
Sute de oameni au mers în Deltă la un festival de borș care nu are loc. Cum au fost păcăliți turiștii de inteligența artificială
Digi24
Sute de oameni au mers în Deltă la un festival de borș care nu are loc. Cum au fost păcăliți turiștii de inteligența artificială
Conacul de 5 milioane de euro abandonat de 15 ani. Ce se ascunde în „cea mai scumpă ruină” din Balcani
Mediafax
Conacul de 5 milioane de euro abandonat de 15 ani. Ce se ascunde în „cea mai scumpă ruină” din Balcani
Corina Bud a pozat nud și a pus fotografia pe internet. Cum arată artista la 46 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Corina Bud a pozat nud și a pus fotografia pe internet. Cum arată artista la 46 de ani
FOTO. Femeia care a mers și l-a văzut pe Chivu în Inter – Napoli 3-2 a atras toate privirile
Prosport.ro
FOTO. Femeia care a mers și l-a văzut pe Chivu în Inter – Napoli 3-2 a atras toate privirile
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Maria Ciobanu a împlinit 89 de ani. A fost ea marea dragoste a lui Ion Dolănescu? „Iubirea nu este la cântar”
Click.ro
Maria Ciobanu a împlinit 89 de ani. A fost ea marea dragoste a lui Ion Dolănescu? „Iubirea nu este la cântar”
Rusia apelează la moaştele unui sfânt medieval pentru a mobiliza trupele care luptă în Ucraina. Ce spune Putin despre cneazul Donskoi
Digi24
Rusia apelează la moaştele unui sfânt medieval pentru a mobiliza trupele care luptă în Ucraina. Ce spune Putin despre cneazul Donskoi
Dacia renunță la un model care trebuia lansat în 2027. Constructorul își schimbă prioritățile
Promotor.ro
Dacia renunță la un model care trebuia lansat în 2027. Constructorul își schimbă prioritățile
BANCUL ZILEI. – Vezi că Maria ta e cu Gheorghe în porumb!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Vezi că Maria ta e cu Gheorghe în porumb!
Celui mai scump iPhone i-ar putea lipsi funcții elementare
go4it.ro
Celui mai scump iPhone i-ar putea lipsi funcții elementare
Oamenii sunt surprinzător de buni la prezicerea momentului în care vor muri, dar fac și o greșeală importantă
Descopera.ro
Oamenii sunt surprinzător de buni la prezicerea momentului în care vor muri, dar fac și o greșeală importantă
Kratos vine la București!
Go4Games
Kratos vine la București!
Bolojan se spală pe mâini și anunță că Executivul condus de el a guvernat corect, pentru interesele României, și că nu i-a mințit pe oameni
Gandul.ro
Bolojan se spală pe mâini și anunță că Executivul condus de el a guvernat corect, pentru interesele României, și că nu i-a mințit pe oameni
Câți bani sunt aruncați în fiecare an în celebra Fontana di Trevi?! SUMA ESTE AMEȚITOARE!
Mediafax Italia
Câți bani sunt aruncați în fiecare an în celebra Fontana di Trevi?! SUMA ESTE AMEȚITOARE!
Așa arată CASA DE DOAR 12.000 DE EURO! Vine la pachet cu tot ce trebuie
Mediafax Spania
Așa arată CASA DE DOAR 12.000 DE EURO! Vine la pachet cu tot ce trebuie
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.