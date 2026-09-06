EX-concurentul de la Insula Iubirii, acuzat de spălare de bani și evaziune fiscală. Case vândute la prețuri suspect de mici și o „notă de plată” uriașă!

De la „Insula Iubirii” direct în vizorul anchetatorilor! George Vornicu, fost concurent al celebrului reality-show, a ajuns în centrul unui dosar ce vizează suspiciuni de spălare de bani și evaziune fiscală, iar afacerile sale imobiliare au fost cele care au atras atenția autorităților. CANCAN.RO are toate detaliile!

Cunoscut publicului larg după participarea la „Insula Iubirii”, Vornicu Cristian George este de ani buni implicat în afaceri, inclusiv în zona imobiliară. Dacă telespectatorii l-au urmărit în Thailanda într-un decor cu tentații și teste de cuplu, de această dată numele său apare într-o poveste cu o miză mult mai serioasă: case, tranzacții și sume cu multe zerouri.

Două cartiere de locuințe construite și ulterior vândute ar fi ajuns acum sub lupa autorităților, iar primul dintre proiecte are în spate o poveste care ridică multe semne de întrebare.

Primul cartier, construit alături de fosta soacră

Primul proiect imobiliar ar fi fost dezvoltat de George Vornicu împreună cu fosta sa soacră. Este vorba despre un cartier format din cinci duplexuri, adică zece locuințe în total, care au fost ulterior date spre vânzare.

Numai că tocmai aici lucrurile încep să devină interesante. Potrivit informațiilor obținute, locuințele din primul cartier ar fi fost vândute la prețuri extrem de mici.

Dacă pe „Insula Iubirii” camerele de filmat erau cele care urmăreau fiecare mișcare a concurenților, acum afacerile fostului concurent au ajuns în atenția autorităților. Iar cifrele care apar în documentele fiscale sunt departe de a fi unele de trecut cu vederea.

Fiscul a pus lupa pe veniturile fostului concurent

Potrivit Deciziei de Impunere nr. BVR_AIF 2659/21.07.2025, comunicată la data de 24 iulie 2025 și emisă în urma verificării situației fiscale personale, au fost stabilite obligații suplimentare în valoare totală de 3.822.948 de lei.

Mai exact, documentul indică un impozit pe venit suplimentar de plată de 1.606.677 de lei, la care se adaugă creanțe fiscale de 2.216.271 de lei.

În total, vorbim despre aproape 3,83 milioane de lei, adică peste 750.000 de euro, la un calcul orientativ.

Concluziile verificărilor apar și în Raportul de verificare fiscală nr. 6 din 21.07.2025, înregistrat sub nr. BVR_AIF 2659/21.07.2025 și comunicat pe 24 iulie 2025.

Case la prețuri mici, cifre uriașe în actele fiscale

Aici apare și contrastul care pune întreaga poveste într-o lumină cu totul diferită. Concret, cele zece locuințe din primul cartier ar fi fost vândute la prețuri extrem de mici. În urma verificărilor, Fiscul a stabilit însă că George Vornicu are de achitat suplimentar aproape 4 milioane de lei. Din această sumă, aproximativ 1,6 milioane de lei reprezintă impozit pe venit stabilit în plus, iar alte 2,2 milioane sunt sume accesorii acumulate la obligația fiscală principală, precum dobânzi și penalități.

Mai mult, cele două cartiere de case vândute ar fi ajuns în centrul unui dosar în care sunt investigate suspiciuni privind spălarea de bani și evaziunea fiscală.

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