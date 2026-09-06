Top 20 vedete care au muncit pentru siluetă, nu glumă! Iulia Vântur, Anna Lesko sau Roxana Ciuhulescu, în ipostaze memorabile

Top 20 vedete care au muncit pentru siluetă, nu glumă! Iulia Vântur, Anna Lesko sau Roxana Ciuhulescu, în ipostaze memorabile
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Când vine vorba despre o siluetă de invidiat, vedetele nu se bazează doar pe gene bune. Sala de fitness, Pilatesul și diversele activități sportive fac parte din rutina multora dintre ele, iar pentru a-și păstra formele, sunt dispuse să încerce metode cât mai diverse. Printre preferatele lor se numără rolele și Kangoo Jumps, două variante care combină mișcarea cu distracția și solicită intens musculatura picioarelor. CANCAN.RO a realizat un top 20 al vedetelor care au demonstrat că sportul poate fi practicat și într-un mod mai puțin convențional.

Vedetele au găsit rețeta pentru picioare tonifiate!

Indiferent de anotimp sau de locul ales pentru antrenament, fetele noastre nu renunță la mișcare. În parc, pe stradă sau chiar lângă propria mașină, orice spațiu poate deveni o sală de sport improvizată. Cu rolele sau ghetele de Kangoo Jumps în picioare, acestea își pun la treabă musculatura prin genuflexiuni, fandări și alte exerciții solicitante, folosind uneori băncile sau alte puncte de sprijin pentru un plus de dificultate.

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Dar cum arată, concret, astfel de sesiuni de mișcare? Imaginile surprinse de-a lungul timpului oferă cel mai bun răspuns. Haideți să vedem cine sunt vedete care au ales această formă de sport și ce ipostaze au oferit în timpul exerciţiilor.

Iulia Vântur și Roxana Ciuhulescu deschid topul nostru într-o ipostază de-a dreptul spectaculoasă, cocoțate direct în portbagajul unui SUV. Ambele au ales ghetele de Kangoo Jumps pentru o sesiune intensă de mișcare în aer liber. În stânga, Iulia Vântur a mizat pe o ținută minimalistă, formată dintr-un tricou negru mulat și colanți negri trei sferturi.

Iulia Vântur și Roxana Ciuhulescu, spectacol total în portbagajul unui SUV!

Lângă ea, Roxana Ciuhulescu aduce o pată de culoare electrizantă, fiind îmbrăcată într-un maiou sport turcoaz și colanți negri lungi, look completat de ochelari de soare și manșoane portocalii neon pe picioare. Roxana fură total privirile și își etalează flexibilitatea incredibilă printr-un spagat vertical perfect executat, în timp ce Iulia o acompaniază plină de energie.

Nici frigul de afară nu o oprește pe Anna Lesko atunci când își pune în gând să facă mișcare! Deși vremea din parc nu era tocmai caldă, artista a ieșit la o sesiune plină de adrenalină pe role.Pentru a înfrunta aerul rece, Anna a îmbrăcat o vestă neagră de fâș matlasată peste o bluză neagră, look pe care l-a accesorizat cu o eșarfă colorată la gât și ochelari de soare. Vedeta a fost extrem de atentă și la siguranță, așa că a optat pentru un echipament complet de protecție, purtând cască, genunchiere și cotiere. O dovadă clară că sportul în aer liber face minuni, indiferent de temperaturile din termometre!

Anna Lesko, senzație pe role în parc!

Adela Popescu nu lipsește nici ea din topul nostru dedicat mișcării! Vedeta a ieșit în parc alături de o prietenă, unde au transformat o simplă bancă într-un aparat de fitness pentru o rundă intensă de exerciții.Sprijinită de bancă într-o poziție care îi pune perfect în valoare formele intens lucrate, Adela a optat pentru o ținută complet neagră, mulată, formată dintr-o geacă de fâș și colanți care îi scot în evidență atuurile fizice.

În picioare, vedeta poartă ghete de Kangoo Jumps albe cu detalii roz. Lângă ea, prietena sa o acompaniază la fel de hotărâtă. Cele două demonstrează că determinarea și imaginația sunt ingredientele secrete pentru un corp de revistă!

Adela Popescu, banca pe post de aparat de fitness!

Lista nu se oprește aici. Vă lăsăm mai jos o galerie foto cu Laura Cosoi, Adelina Pestrițu, Oana Zăvoranu, Marina Dina, Carmen Negoiță, Gabriela Cristea, Sore, Vica Blochina, Corina Caragea, Loredana Chivu, Smaranda Știrbu, Roxana Vancea și Nicola.
Iar ele ne demonstrează încă o dată că sportul poate fi transformat într-o adevărată plăcere. Pentru că, dincolo de siluetă, un stil de viață activ înseamnă sănătate, energie și mai multă încredere în propria persoană. Până la urmă, un corp tonifiat se construiește cu răbdare, perseverență și… un strop de distracție!

NU RATA: TOP 40 de vedete și imaginație fără limite! Bianca Drăgușanu, Adela Popescu sau Loredana Chivu, surprinse cu degetul în gură

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